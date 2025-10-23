Sucesos
Un camión derriba parte de un acueducto del siglo XVIII en Algeciras
El conductor ha intentado pasar con el vehículo entre los arcos del acueducto "a pesar de estar prohibido" como lo marcan las señales, lo que supone "una auténtica irresponsabilidad y una negligencia"
Un camión de gran tonelaje ha ocasionado este jueves importantes daños en los arcos del acueducto de El Cobre, una estructura datada de la segunda mitad del siglo XVIII que se encuentra en Algeciras, cuando el vehículo ha intentado pasar por debajo de uno de ellos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado en una nota que reclamará "por todas las vías" los costes que se deriven de la actuación de reconstrucción del mismo al conductor del vehículo, de nacionalidad extranjera, por lo que se considera conducción negligente.
El suceso se ha registrado en torno a las 07:30 horas de este jueves, desplazando a tres dotaciones de la Policía Local para comprobar que el conductor se encontraba en perfectas condiciones para circular y que el camión contaba con seguro en vigor, levantando el pertinente atestado por el siniestro.
Al mismo tiempo, han trabajado sobre el terreno técnicos de las delegaciones municipales de Urbanismo y de Cultura, que ya han comenzado a redactar los preceptivos informes que servirán para evaluar y cuantificar los daños provocados, y para establecer los mecanismos de rehabilitación del arco afectado, que sufrió una idéntica situación en los años 80, como ha recordado el Ayuntamiento.
El camión ha resultado averiado a consecuencias del accidente, por lo que va a tener que ser retirado por otro vehículo, y los escombros derivados del hecho ya han sido retirados, quedando la zona cerrada a la circulación rodada y de personas por razones de seguridad.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha desplazado hasta el lugar del siniestro, anunciando que se han puesto en marcha los mecanismos que permitirán la reconstrucción de los arcos afectados por la maniobra del conductor, que colisionó su camión contra la estructura, que ha resultado "seriamente dañada".
En ese sentido, ha explicado que el conductor ha intentado pasar con el vehículo entre los arcos del acueducto "a pesar de estar prohibido" como lo marcan las señales, lo que supone "una auténtica irresponsabilidad y una negligencia".
"Se va a restaurar lo antes posible y este Ayuntamiento va a reclamar por todas las vías los costes que se deriven de esta actuación. Vamos a exigir todas las responsabilidades que se deriven de estos hechos", ha aseverado Landaluce.
Los arcos del Cobre se encuentran catalogados en el Plan General Municipal de Ordenación con el grado 2 de protección, designación que fue refrendada en su día por la Junta de Andalucía.
- Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
- El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza
- El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones