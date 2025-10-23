El caso de Anabel: la mamografía que llegó al Parlamento para mostrar cómo "desaparece" la información del SAS

"Esta es la teta de Anabel". La portavoz de Adelante Andalucía, Inma Nieto, ha mostrado dos mamografías en la sesión de control al presidente. Ambas imágenes eran del pecho de Anabel, una de las afectadas por los retrasos y la falta de comunicación en los cribados del cáncer de mama que la Fundación Amama denunció el 28 de septiembre. Además, pudo comprobar el pasado martes que sus pruebas habían cambiado en el portal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como criticó la fundación.

Anabel se hizo la mamografía de la detección precoz en agosto 2023, hace más de dos años y cuando saltó la noticia de los retrasos entró en ClicSalud para ver su prueba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba mal: sobre su pecho aparecía un círculo que marcaba una lesión, junto a este aparecía también el nombre de la radióloga que le hizo la prueba. Rápidamente, guardó la imagen.

La abuela de Anabel falleció de cáncer y su prima está en tratamiento, por lo que no recibir información había sido una tranquilidad para ella en un principio. De hecho, su hermana María se hizo las pruebas en el mes de abril y no recibir llamadas del SAS la habían hecho pensar que todo estaba bien. Sin embargo, cuando ella entró, vio que también tenía una lesión. Todavía no se han puesto en contacto con ella.

Las imágenes habían cambiado

Tras conocer la denuncia de Amama de la desaparición de las pruebas, María volvió a entrar en la web y sus pruebas habían desaparecido. Cuando Anabel pudo entrar, la web ya no funcionaba y al recuperar la conexión, las fotos ya no eran las mismas: su pecho estaba allí, pero había más imágenes y en ellas no había ni círculo ni nombre alguno.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. / Francisco J. Olmo / Europa Press

"Ya dirán los tribunales lo que ha pasado, los rastros y demás, porque decían ayer que tocar una historia deja rastro", ha señalado la portavoz de Por Andalucía en su denuncia en el pleno del Parlamento. Nieto, ha confirmado a El Correo de Andalucía estar "absolutamente" agradecida a esta paciente por permitir que su caso sirva como ejemplo. "Ella se había descargado las imágenes para demostrar que, lejos de ser una mentira, era una verdad como una catedral".

Este periódico tuvo acceso al escrito que Amama entregó a la Fiscalía denunciando esta situación. En él se señalan varios puntos como el borrado de pruebas de imagen o la eliminación del nombre del radiólogo. Además, también apuntan a una supuesta "manipulación" de los resultados de los informes. Mientras que antes había mamografías de diagnóstico "dudoso" o "sospechoso" ahora aparecen como "probablemente benigno".

El Gobierno rechaza las desapariciones

Desde que saltó esta nueva información, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha rechazado una y otra vez que las pruebas hayan sido "destruidas" o "manipuladas". "Le pido a la asociación de mujeres mastectomizadas de Sevilla que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema sanitario público y a los profesionales que trabajan en el Servio Andaluz de Salud", destacó tras la denuncia de Amama.

El SAS detalla que estas son imágenes de carácter interno para que los dos especialistas que participan en el proceso puedan comprobar el estado del pecho. Además, sostiene que queda grabado en el historial radiológico de la paciente. "En ningún caso se destruyen las imágenes originales ni las generadas durante el proceso y todo se circunscribe a un proceso estrictamente médico", insisten para aclarar que "todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, garantizando su trazabilidad y seguridad".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha rechazado este jueves que las pruebas diagnósticas hayan desaparecido de ClicSalud o de Diraya, el programa que utilizan los facultativos. El dirigente popular ha asegurado que las críticas de la oposición por los cambios en las imágenes eran una "retahíla de manipulaciones y mentiras" y que suponía "deteriorar la imagen de los profesionales sanitarios".

La propia Nieto ha explicado a este periódico que Anabel ha recibido la llamada del SAS. Ahora, dos años después de que sus pruebas dieran salieran "no concluyentes" y su mamografía marcara una lesión en el pecho, ha podido hacerse las pruebas para comprobar qué tiene exactamente. "Enseñad la mía para que vean que esto no es mentira", detalla la dirigente de Izquierda Unida que pidió la paciente.