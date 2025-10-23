Ofrecían en Huelva monedas falsas de dos euros hechas en China desde una app de mensajería
En otra operación de la Policía Nacional también se han detectado pagos con billetes falsos de 20 y de 50 euros en la provincia de Huelva para recibir la vuelta en dinero legítimo.
La Polícia Nacional ha detenido a dos personas en Huelva acusadas de ofrecer monedas falsas de dos euros procedentes de China en una aplicación de mensajería instantánea gratuita.
Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación permitió comprobar que los ahora detenidos recibían los pedidos procedentes de China en un camping donde residían.
Los implicados facilitaban un número de cuenta bancaria para realizar el pago e informaban de las indicaciones de la empresa productora de las monedas, que aconsejaban "meterlas en agua de mar y posteriormente en arena" para "deteriorarlas un poco y que pasaran más desaparecidas" al introducirlas en el mercado.
Una vez identificados, se procedió a su detención y pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda. En la operación se intervinieron 82 monedas de dos euros falsificadas y dos teléfonos móviles.
La investigación contó con la participación de la Brigada de Investigación del Banco de España, encargada de la investigación y persecución de la falsificación de moneda.
Pagos con billetes falsos en gasolineras
Otra operación de la Policía Nacional ha permitido detener a otras cuatro personas acusadas de pagar con billetes falsos de 20 y 50 euros en gasolineras de la provincia de Huelva.
Esta segunda operación se inició con la denuncia del propietario de una estación de servicio que alertó sobre la posible existencia de billetes falsificados por pagos en su negocio.
El 'modus operandi' consistía en repostar una pequeña cantidad de combustible para sus vehículos, pagando con billetes de 20 y de 50 euros falsificados para recibir la vuelta en dinero legítimo.
La investigación policial permitió identificar y detener a los cuatro presuntos autores, a los que se les imputó un delito de falsificación de moneda. También se incautaron billetes de 20 y 50 euros falsos.
- Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
- Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
- El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
- Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida