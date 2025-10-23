El tiempo en Andalucía
La previsión empeora en Andalucía: las próximas lluvias llegarán con más fuerza de la esperada
El frente de lluvias que se espera el domingo será generalizado en la comunidad según la última previsión de Aemet
Aunque todavía hay incertidumbre al respecto tras la borrasca Benjamín, el frente asociado a borrascas atlánticas que entrará el fin de semana en la península se desplazará hacia el sur y afectará de lleno a Andalucía el domingo, abarcando a todo el territorio con lluvias generalizadas, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Si en un principio las lluvias iban a llegar a Andalucía el domingo solo a varias provincias, la última previsión de Aemet indica que las lluvias barrerán toda la comunidad andaluza durante todo el día. Así habrá cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más probables e intensos por la tarde y en las sierras Béticas, y poco probables en el litoral mediterráneo, aunque posibles. Eso sí, no hay alertas de Aemet para este día.
Bajada fuerte de temperaturas
Las temperaturas máximas caerán en algunos casos hasta cinco grados en algunos casos: con 27 Málaga y Sevilla; 26 Almería; 25 grados en Huelva; 24 en Cádiz y Córdoba; 23 en Granada y 22 grados en Jaén. Las mínimas estarán de media en los 15 grados. Los vientos serán del oeste, moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto.
La previsión en España el domingo: entra una masa fría y húmeda por el norte
Dentro de la incertidumbre existente se prevé el movimiento del sistema frontal hacia el este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. De igual modo las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este, remitiendo en el interior peninsular y persistiendo al final del día en el sureste, fachada mediterránea y Baleares. Es probable que localmente sean fuertes y con tormenta en el nordeste peninsular y mar Balear y no se descartan zonas del oeste de la vertiente sur atlántica y de las Béticas orientales.
En el norte, la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos donde es probable al final que sean de nieve por encima de 1200/1400 m. En Canarias intervalos nubosos aumentando a nuboso con predominio de nubosidad alta.
Descienden las temperaturas en toda España
Habrá el domingo un descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, localmente notable las máximas en el sureste y centro este peninsular y las mínimas en zonas del este Castilla-La Mancha. Pocos cambios en Canarias. Habrá heladas débiles en los Pirineos y dispersas en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte.
En cuanto a los vientos, soplarán vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, moderados en litorales y flojos con intervalos de moderado en el interior. Cierzo moderado en el Ebro, con intervalos de fuerte de poniente en Alborán y de componente norte en litorales de Ampurdán. Probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Viento flojo de componente norte y este en Canarias.
