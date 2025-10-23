Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesión de control en el Parlamento: Moreno responde por la crisis de los cribados y los problemas de la sanidad

Un día después del primer debate extraordinario sobre sanidad de la legislatura, el presidente andaluz se enfrenta a las preguntas de la oposición

El Correo

El Correo

Un día después del primer debate general sobre sanidad de la legislatura y en el momento político más delicado desde su llegada a San Telmo, Juanma Moreno afronta una nueva sesión de control en el Parlamento andaluz en la que tendrá que responder a los grupos de la oposición. Estos volverán a centrarse en la sanidad y en la crisis de los cribados de cáncer después de que el presidente de la Junta sólo acudiera a una parte de la sesión en la que su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lanzó su propuesta de acuerdo a todos los grupos.

En la sesión de control preguntan al presidente el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García; la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto; el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y la portavoz socialista, María Márquez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
  2. Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
  3. Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
  4. El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza
  5. El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude
  6. Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
  7. Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
  8. El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones

Sesión de control en el Parlamento: Moreno responde por la crisis de los cribados y los problemas de la sanidad

Sesión de control en el Parlamento: Moreno responde por la crisis de los cribados y los problemas de la sanidad

Antonio Sanz admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”

Antonio Sanz admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”

Moreno abre "nueva etapa" en la sanidad tras 7 años pero choca con la oposición, la crisis del cribado y su "silla vacía"

Moreno abre "nueva etapa" en la sanidad tras 7 años pero choca con la oposición, la crisis del cribado y su "silla vacía"

Estos son los mejores bares para tapear de todo Cádiz: los negocios más tradicionales en los que comer sin turistas

Estos son los mejores bares para tapear de todo Cádiz: los negocios más tradicionales en los que comer sin turistas

Ofrecían en Huelva monedas falsas de dos euros hechas en China desde una app de mensajería

Ofrecían en Huelva monedas falsas de dos euros hechas en China desde una app de mensajería

El Gobierno andaluz se queda solo en el Parlamento en su plan para superar la crisis sanitaria tras los fallos del cribado

El Gobierno andaluz se queda solo en el Parlamento en su plan para superar la crisis sanitaria tras los fallos del cribado

La sanidad siempre vuelve: "Haga usted como Susana Díaz y ya verá, siga su camino"

La sanidad siempre vuelve: "Haga usted como Susana Díaz y ya verá, siga su camino"

Sanz lanza una oferta de diálogo a la oposición con 16 medidas: ampliación de plantilla o reformar la bolsa de empleo

Sanz lanza una oferta de diálogo a la oposición con 16 medidas: ampliación de plantilla o reformar la bolsa de empleo
Tracking Pixel Contents