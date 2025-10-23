Sesión de control en el Parlamento: Moreno responde por la crisis de los cribados y los problemas de la sanidad

Un día después del primer debate general sobre sanidad de la legislatura y en el momento político más delicado desde su llegada a San Telmo, Juanma Moreno afronta una nueva sesión de control en el Parlamento andaluz en la que tendrá que responder a los grupos de la oposición. Estos volverán a centrarse en la sanidad y en la crisis de los cribados de cáncer después de que el presidente de la Junta sólo acudiera a una parte de la sesión en la que su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lanzó su propuesta de acuerdo a todos los grupos.

En la sesión de control preguntan al presidente el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García; la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto; el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y la portavoz socialista, María Márquez.