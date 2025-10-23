Estos son los mejores bares para tapear de todo Cádiz: los negocios más tradicionales en los que comer sin turistas

Con cada vez más turistas recorriendo cada palmo de la provincia de Cádiz, la búsqueda de bares y restaurantes que mantengan su esencia y se puedan degustar sin masificación turística se ha vuelto una tarea casi imposible de cumplir. Sin embargo, para ayudar a quienes se encuentren de lleno en esta gesta, los expertos en viajes de la revista 'National Geographic' han querido mostrar los mejores sitios del territorio gaditano para disfrutar de un buen tapeo sin apenas visitantes.

"Mantienen la esencia del estaño, los taburetes y las buenas frituras", han señalado desde la prestigiosa publicación sobre la posible ruta que aún se puede hacer por la gastronomía más tradicional y arraigada de Cádiz, con las mejores tapas de la zona que incluyen "desde el clásico pescaíto hasta chacinas guisos y, por supuesto, vinos".

Los expertos en viajes han señalado que los bares del centro de Cádiz mantienen la calidad de sus platos, pero se han convertido casi en "una postal" por la amplia masificación turística que presentan. Entre estos lugares ha señalado Casa Manteca, en el corazón del barrio de La Viña, "uno de los más concurridos", la Taberna Las Banderas, el restaurante El Faro de Cádiz, "todo un emblema, que también tiene una buena ración de turistas –pero su barra merece siempre la pena–", Los Claveles, con "su barra de estaño, sus garbanzas y sus papelones de queso y jamón" o Casa Pepe, que mantiene la esencia gaditana intacta gracias a sus "taburetes y las buenas frituras".

Los mejores bares de Cádiz para evitar la masificación del turismo

Pero para encontrar esos oasis gastronómicos sin turismo, 'National Geographic' ha aconsejado marcar distancia con el eje Catedral-Mercado- La Viña y dirigirse a locales como el Mesón Cumbres Mayores, en la calle de Zorrilla, que se define como una referencia culinaria en la que el gaditano aún se puede sentir como en casa.

"De nuevo cuño, pero más que interesante, es el restaurante Berza (Calle Veedor, 10), donde conviven barra y sala con una buena colección de vinos", ha recalcado la publicación. Junto a este negocio se encuentra Ultramarinos El Veedor, el "último de su estirpe", situado en el cruce de esta calle con Murguía. Y a escasos pasos, en la Plaza de San Antonio, se encuentra el bar de vinos Listán Wine Tasca, "otra referencia contemporánea a la que echar el guante".

Los expertos en viajes también recomiendan tomar la calle Ancha y probar alguna de las opciones que allí se localizan, como el Recreo Chico, donde los clientes aún pueden disfrutar de "buena ensaladilla" y fideos con caballa "modernizados". Cerca de allí, en las inmediaciones de la Plaza del Palillero, en el cruce de Barrié con Valverde, se encuentra otra de estas joyas escondidas a los turistas, Casa Lazo.

Cocina tradicional con guiños modernos en estos bares sin turistas de Cádiz

"Casa Nono es otro infalible entre los gaditanos", ha indicado la publicación, que también ha aconsejado visitar la calle Feduchy y acudir a los locales que allí se encuentran: La Candela, que ofrece "andalucismo divertido con guiños modernos", La Manzanilla, con "buenos vinos locales" y un ambiente de taberna clásica con chacinas, salazones y vinos generosos, y El Cañón, caracterizado por sus guisos de cuchara, su tortilla, sus montaditos y sus chicharrones. "Calle arriba, también, la Bodeguita El Adobo aguarda (calle Rosario, 4) con muy buenas frituras que, además, permite reservas", ha añadido.

Cambiando de rumbo y trasladándose hacia la Plaza Candelaria se encuentra el Café Royalty, otro "emblema" de Cádiz: "Aquí raro va a ser que no haya turistas, pero el local lo merece", ha indicado la publicación. Para quienes prefieran un entorno más discreto, la revista ha aconsejado el Bar Estrella, en la plaza de la Candelaria, que pasa desapercibido como espacio, "pero no como propuesta" gracias a su carrillera y sus albóndigas.

Los bares de toda la vida de Cádiz en los que apenas hay turistas

Cerca de allí, en la calle Obispo Urquinaona, se encuentra El Laurel, un bar "de toda la vida" que tiene en su carrillera guisada, la ensaladilla y las pavías de bacalao sus principales reclamos. Y a escasos metros, en la calle Doctor Dacarrete, se localiza el Mini Bar Cádiz, del que los expertos en viajes han asegurado que "cumple con el buen papel de freidor clásico, trabajando pescado del día, a espaldas de la concurridísima plaza Topete".

A estas opciones se suma la Taberna La Sorpresa, en calle Arbolí, que ofrece una carta "más cuidada" en la que destacan su pescaíto frito y sus tostas, y la Séptima Malta, en la calle Fabio Rufino, que sirve una "buena" carrillera y una "espléndida" ensaladilla. Y como "broche" final del tapeo sin turistas en Cádiz, la publicación ha destacado la Casa Rafael, en la calle Periodista Emilio López: "Una singularidad a muy poca distancia del puerto, donde la estrella de la casa son los langostinos de Sanlúcar a la plancha y donde, en temporada, también trabajan con mucho éxito los guisos con atún rojo".