Alerta sanitaria en Las Cabezas de San Juan tras detectar mosquitos con el virus del Nilo

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha activado el nivel de alerta sanitaria en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex capturados cerca del núcleo urbano. Con esta decisión, la localidad se incorpora al grupo de municipios andaluces bajo vigilancia intensiva ante la expansión del VNO, un fenómeno favorecido por las altas temperaturas y el aumento de vectores infectados en distintas provincias de la comunidad.

La localidad sevillana se une a Benahadux y Carbonera (Almería), Tahivilla en Tarifa (Cádiz), Baeza y La Carolina (Jaén), el barrio malagueño de Tarajal y Gerena, La Luisiana y Coria del Río (Sevilla) en esta situación.

También se ha detectado circulación del virus en trampas situadas a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población de Benacazón, que pasa a riesgo alto, Los Palacios y Villafranca y La Puebla del Río.

Salud Pública insta a mantener las medidas de protección y prevención ante la alta circulación del VNO debido a las altas temperaturas.

Alerta sanitaria en Sevilla

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

De acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería ha decretado declarar área de alerta este municipio de Sevilla durante cuatro semanas consecutivas sin que se evidencie nueva circulación del VNO, esto es hasta el 20 de noviembre.

Asimismo, la red de vigilancia y control ha capturado mosquitos con VNO en trampas situadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos de población de los municipios sevillanos de Benacazón; Los Palacios y Villafranca, en concreto en el Humedal Cerro de las Cigüeñas, y en La Puebla del Río, en la trampa situada en el Brazo del Este. Sanidad ha decretado elevar el nivel de riesgo de Benacazón de medio a alto, mientras que en Los Palacios y Villafranca y La Puebla del Río, que iniciaron la temporada en nivel de riesgo alto, no habrá variación.

Recomendaciones: cuidado de las piscinas fuera de temporada

Sanidad, Presidencia y Emergencias, ante el incremento de positividades detectados estas semanas de octubre, pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía no relajarse en la adopción de medidas de protección y prevención.

Así, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Sanidad anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

Especialmente en esta época, en la que ya no se utilizan las piscinas y albercas, propone dejarlas preparadas para la invernada, de modo que se evite convertirlas en focos de cría de mosquitos. Para esto es necesario bien taparlas, bien mantenerlas con niveles de cloro adecuados y alguna recirculación de agua, o, en su caso, vaciarlas.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.