Andalucía supera por primera vez los 3,6 millones de ocupados aunque crece el desempleo por el sector servicios

El empleo en Andalucía marcó un nuevo récord en el tercer trimestre de 2025 siguiendo la tendencia al alza de toda España. Por primera vez en la serie histórica se han superado los 3,6 millones de ocupados en una comunidad que ha sido el territorio en el que más ha crecido el empleo de España. Sin embargo, la cifra de desempleados ha vuelto a subir en este periodo por un peor comportamiento del sector servicios, que ha concentrado prácticamente la mayoría de los nuevos parados.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta de Población Activa reflejan que Andalucía cerró el tercer trimestre don 650.900 desempleados lo que supone 32.300 personas más que en el segundo trimestre de este año. Esta subida es habitual en este periodo del año aunque el comportamiento ha sido peor que en 2024 cuando se mantuvo la línea descendente en este trimestre.

Este resultado se explica en buena medida por el sector servicios, debido a la finalización de la temporada de verano: 25.000 de los nuevos parados proceden de este ámbito. Por tramos de edad, destaca el descenso en los datos de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años pese a la tendencia al alza en términos generales.

En relación con 2024, sin embargo, los datos sí reflejan una mejoría. En total, se ha reducido el paro en 19.500 personas, lo que supone un 2,9%, lo que mantiene el desempleo en uno de sus índices más bajos de la serie histórica pese a la subida de este tercer trimestre. No obstante, el 8,85% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo un dato levemente superior al anterior trimestre.

Crecimiento del empleo

El dato positvo es el mejora dato en el número de empleos que en Andalucía ha experimentado el mayor incremento de España con 65.500 más hasta superar por primera vez los 3,6 millones de personas empleadas, 100.000 más que hace un año.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 24.700 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 25.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.020.700 personas, de los que 2.414.400 tenían contrato indefinido (el 79,93%) y 606.300, temporal (el 20,07%).