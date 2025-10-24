Llega un carrusel de borrascas a Andalucía: días y horas que lloverá en Sevilla

El otoño ha llegado definitivamente. Este fin de semana marcará el punto de inflexión tras las altas temperaturas de los últimos días, dando paso a un cambio de tiempo más propio de la estación.

A partir del lunes, y según las últimas previsiones meteorológicas de la Aemet, un carrusel de borrascas procedentes del Atlántico dejará lluvias en buena parte del país. Las precipitaciones se prolongarán, al menos, hasta el próximo fin de semana, afectando con mayor intensidad a las regiones del oeste peninsular.

Previsiones por día y horas en Sevilla

Sábado, 25 de octubre

00:00–06:00: Poco nuboso.

Poco nuboso. 06:00–12:00: Cielos despejados, sin lluvia.

Cielos despejados, sin lluvia. 12:00–18:00: Nubes altas, sin lluvia.

Nubes altas, sin lluvia. 18:00–24:00: Pocas nubes.

Pocas nubes. Sin precipitaciones en todo el día. Máxima: 31 ºC, mínima: 16 ºC.

Domingo, 26 de octubre

00:00–12:00: Cubierto con lluvia , probabilidad 55 % .

, probabilidad . 12:00–24:00: Muy nuboso con lluvia , probabilidad 60 % .

, probabilidad . Lluvias durante la madrugada, mañana y tarde , con cielos grises y ambiente húmedo.

, con cielos grises y ambiente húmedo. Temperaturas entre 17 y 27 ºC.

Lunes, 27 de octubre

00:00–12:00: Muy nuboso con lluvia , probabilidad 80 % .

, probabilidad . 12:00–24:00: Intervalos nubosos con lluvia , probabilidad 75 % .

, probabilidad . Lloverá a lo largo de toda la jornada , aunque con posibles pausas por la tarde.

, aunque con posibles pausas por la tarde. Temperaturas suaves: mínima 17 ºC, máxima 26 ºC.

Martes, 28 de octubre

El día se prevé lluvioso casi en su totalidad , con un 75 % de probabilidad de lluvia y cielo nuboso con lluvia .

, con un y cielo . Temperaturas: 16–28 ºC.

Miércoles, 29 de octubre

El día será completamente cubierto con lluvia , 90 % de probabilidad .

, . Viento del sur moderado (25 km/h) y rachas de hasta 60 km/h .

. Temperaturas: 16–23 ºC.

Jueves, 30 de octubre

Lluvias continuas, 90 % de probabilidad durante todo el día.

durante todo el día. Cielos nubosos con lluvia y viento del suroeste moderado.

y viento del suroeste moderado. Temperaturas: 15–24 ºC.

Ambiente otoñal la próxima semana, con frío a primera hora El otoño comenzará a notarse de verdad a partir de este domingo, cuando se espera un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte del país. La bajada será más acusada en el sureste peninsular y en Baleares, donde además podrían registrarse lluvias. En algunas zonas, los termómetros caerán entre 8 y 10 grados respecto a los valores de días anteriores. De cara a la próxima semana, la llegada de una circulación atlántica mantendrá un ambiente típicamente otoñal, aunque las masas de aire que nos afectarán serán más templadas. Por ello, las temperaturas no serán especialmente frías y podrían incluso repuntar ligeramente en algunos puntos según avance la semana.

La influencia de vientos húmedos procedentes del Atlántico dejarán un fin de semana lluvioso en la mayor parte de la Península, con precipitaciones que pueden ser fuertes en puntos del oeste peninsular como en Extremadura y el área mediterránea, previo a un descenso de temperaturas la próxima semana.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha adelantado que a partir de la próxima semana se notará ya el descenso de temperaturas llegando en el centro, como en Madrid, solo a cinco grados a primeras horas.

En gran parte del país, las máximas estarán entre los 20-25ºC, aunque hacia el norte quedarán ligeramente por debajo de los 20ºC.

Las mínimas sin embargo si que serán más bajas sobre todo durante los primeros días de la próxima semana.