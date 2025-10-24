Montero acusa a Moreno de "ser incapaz" de resolver ni dar explicaciones sobre "una crisis sanitaria sin precedentes"

Hace "más 20 días" que estalló la crisis sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las incidencias en los cribados del cáncer de mama. Una "crisis sin precedentes" sobre la que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Este viernes, la vicepresidenta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha vuelto a exigir respuestas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de casi un mes.

El Gobierno andaluz se ha enfrentado en dos ocasiones esta semana a la oposición en un pleno del Parlamento de Andalucía en el que todos exigían datos. Los grupos exigían información al Gobierno sobre qué ha pasado, por qué y cuántas mujeres hay afectadas. Ni el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el miércoles en el debate monográfico sobre sanidad ni el presidente de la Junta el jueves en la sesión de control al Gobierno dieron cifras o motivos.

"Si con el cáncer ocurre esta información, imagínese con las enfermedades que a priori no son tan graves", ha lamentado la ministra, que fue titular de la Consejería de Sanidad durante los gobiernos socialistas de Andalucía, que ha asegurado que es "un insulto llamar a esto un error". La vicepresidenta ha reconocido no entender "qué está pasando con las pruebas clínicas" y ha reclamado al presidente por "echar la culpa a las afectadas". "Las explicaciones son exigibles, si no las dan, tengo que pensar que la dimensión del problema es tal que no quieren explicarlo o son incapaces de solucionar", ha insistido.

Los datos del Centra

El Gobierno de la Junta ha presentado en este tiempo diversos planes de acción para revertir la situación. Aumentar el presupuesto, contratar profesionales o reforzar los cribados (incluidos el de colon y el de cuello de útero) son algunas de las medidas que pondrá en marcha, sin embargo, la socialista ha preguntado sobre qué se basan para desarrollarlos: "Para hacer un tratamiento correcto se requiere un diagnóstico, ¿las medidas de Gobierno sobre que diagnóstico están?".

En esta línea, Montero también ha respondido a preguntas sobre el barómetro del Centra. El 'CIS andaluz' situó a al PSOE de Andalucía por debajo de los resultados que obtuvo en las pasadas elecciones. Aunque el PP también cae, hasta poder perder la mayoría absoluta, el PSOE no es capaz de rentabilizar esta situación. La candidata de los socialistas a la Junta ha restado importancia a los datos y ha defendido que "ese departamento depende del consejero de Sanidad", algo que no le parece "casualidad".

El problema con los cribados del cáncer, que apenas se ha visto reflejado en la encuesta autonómica, ha provocado la mayor crisis de Gobierno desde que Moreno llegó a San Telmo. Las manifestaciones contra la situación continúan cuando solo quedan ocho meses para que se celebren las elecciones autonómicas. Aunque Montero ha evitado analizar la situación de su formación sí que ha asegurado que "la mejor manera de perder unas elecciones es estar instalados en la mayoría absoluta".