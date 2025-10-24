Operación de película en Chipiona: la Guardia Civil aborta un alijo de 1.700 kilos de hachís con cinco detenidos
La embarcación fue localizada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) por lo que se organizó un operativo conjunto por mar y aire
La Guardia Civil frustra un importante alijo de hachís en la costa de Chipiona (Cádiz) tras una operación coordinada por mar y aire que permitió interceptar una embarcación de alta velocidad con más de 1.700 kilos de droga. La actuación, desarrollada por unidades del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y la Unidad Aérea con base en Rota, culminó con la detención de cuatro tripulantes y el decomiso de un cargamento de hachís destinado presuntamente al tráfico internacional.
La interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa.
Persecución marítima y aérea
Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.
Tras las primeras maniobras realizadas por las embarcaciones de la Guardia Civil para interceptar la embarcación, los agentes pudieron comprobar que la embarcación que transportaba la droga emprendió la huida apoyado por otras dos embarcaciones de alta velocidad que se unieron al seguimiento con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación.
Gracias a las maniobras combinadas de la Guardia Civil desde el agua como desde el aire, se interceptó la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y 4 motores de 350cv, que transportaba 1.700 kg de hachís y se detuvo a sus cuatro tripulantes.
Segunda intervención en Rota
Horas después de esta intervención, cerca de la playa de Aguadulce, en Rota, agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) pudieron observar a varias personas acumulando petacas de combustible. De manera inmediata, se alertaron a las patrullas de servicio, quienes pudieron abortar el repostaje e incautaron un total de 114 garrafas de combustible, más otras 10 que se habían cargado en una embarcación neumática abandonada en la zona.
El operativo ha sido desarrollado por guardias civiles del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y la Unidad Aérea con base en Rota de la Guardia Civil.
