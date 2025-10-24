Este es el pueblo de Almería que alberga el 'Manhattan de la Edad del Cobre': es el yacimiento más importante de esta era a nivel mundial

El 'Manhattan de la Edad de Cobre'. Así definen los expertos de la prestigiosa revista 'National Geographic' al yacimiento considerado el más importante a nivel mundial de esta era y la primera gran ciudad de la Prehistoria en la península Ibérica, localizado en Almería, que llegó a albergar a un millar de personas.

Este enclave situado en el municipio almeriense de Santa Fe de Mondújar es el yacimiento arqueológico Los Millares, un asentamiento cuya monumentalidad y complejidad superó a la mayoría de agrupaciones del momento, que apenas alcanzaba a las 200 personas, y se acabó extendido no solo por el resto de la provincia, sino también por Granada, Murcia y Alicante, donde se encuentran abundantes yacimientos calcolíticos similares al almeriense aunque de menor tamaño, pues ninguno supera los entre cuatro y cinco hectáreas que compone el enclave.

A esto se suma su necrópolis, que ocupa unas 13 hectáreas de extensión y se localiza a las afueras del poblado, donde se encuentran 80 sepulturas de grandes dimensiones y estructuras de carácter ceremonial conformando pequeños grupos que reflejaban las relaciones familiares y sociales de la época.

El Yacimiento de Los Millares, en Almería, considerado el 'Manhattan de la Edad del Cobre': es el yacimiento más importante de esta era a nivel mundial / Junta de Andalucía

Un hecho que convertía este lugar en una especie de capital de esta cultura prehistórica y un referente del Calcolítico a nivel europeo que fue ocupada entre el 3200 y el 2200 antes de Cristo y que fue descubierta de forma accidental durante la construcción de una línea férrea que debía unir Almería y Linares a finales del siglo XIX.

Esta necrópolis confiere al yacimiento una importancia clave, ya que en lugar de enterrar en dólmenes se usaban 'tholos colectivos', que eran unas sepulturas megalíticas de planta circular con entre tres y seis metros de diámetro a las que se accedía con los restos del fallecido.

El carácter sagrado de este yacimiento de Almería

Los Millares se compone de un poblado con cuatro líneas de murallas concéntricas por las ampliaciones que tuvieron que emprenderse con cada crecimiento y llegada de población, a lo que se suma su necrópolis y los 13 fortines que tenía, situados a ambos lados de la rambla de Huéchar, lo que permitía a sus habitantes contar con un importante sistema defensivo que controlaba el asentamiento.

La cifra tan alta de población que presentaba el conjunto puede deberse a que el emplazamiento tuviera un carácter sagrado que le hizo congregar en el lugar un numeroso grupo de habitantes.

Además, sus viviendas eran de planta circular, con algunos edificios de uso público y construcciones relacionadas con la distribución y almacenamiento de agua, ya que su principal actividad económica eran la agricultura, la ganadería y la caza, junto con los trabajos de metalurgia y producción de puntas de flecha.

Visitas guiadas gratuitas al 'Manhattan de la Edad del Cobre', en Almería

De igual modo, esta ciudad tuvo un gran dinamismo social por su ubicación en el camino de África, lo que se muestra en la presencia de objetos exóticos como cáscaras de huevos de avestruz, ámbar y marfil.

Pero tras su época de mayor apogeo, las circunstancias se volvieron más difíciles en el poblado y los ciudadanos se volvieron a concentrar en la ciudadela original del asentamiento, lo que hace que en ese lugar se encuentren tanto los restos más antiguos como los más modernos de los que se han hallado.

Este enclave arqueológico que está formado en la actualidad por el propio yacimiento, un centro de recepción de visitantes y una zona de interpretación independiente, pero complementaria al yacimiento, se puede ver gracias a una visita guiada de entre dos horas y media y tres horas de duración, que se llevan a cabo de forma totalmente gratuita de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 horas.