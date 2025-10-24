Este es el pueblo de Cádiz que celebra este fin de semana su feria del dulce y el pan: con alfajores, tortas pardas, roscos y regañás

Los dulces más tradicionales de Cádiz y el pan de calidad serán los protagonistas durante este fin de semana de la VIII Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia, un evento que se llevará a cabo en la Plaza de España del municipio gaditano que llenará la ciudad de actividades, degustaciones y buena gastronomía para celebrar dos de los pilares fundamentales de la zona.

Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar tanto este sábado como el domingo de todo tipo de productos elaborados por artesanos de la zona, como los clásicos alfajores de Medina Sidonia, las tortas pardas, amarguillos, pan moreno, roscos o regañás, entre otras muchas especialidades.

De ese modo, la VIII Feria del Dulce y el Pan ofrecerá a sus asistentes diversas degustaciones, muestras, catas y actuaciones musicales para amenizar uno de los fines de semana más esperados del calendario gaditano. Y todo ello se llevará a cabo en la concurrida Plaza de España a través de los diferentes puestos de los artesanos participantes.

El programa de la Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia, en Cádiz

Las actividades comenzarán este sábado a las 12.00 horas con la inauguración de la feria, tras lo que se desarrollará a las 12.30 horas una degustación de pan, bollería y pastelería artesana a cargo de alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería del IES Sidón. A las 13.30 horas, por su parte, se celebrará el concurso '¿A qué sabe Medina?', en el que los participantes podrán ganar un surtido de dulces o un pan de tres kilos de Medina Sidonia tras realizarles preguntas sobre los productos típicos de la zona.

A las 16.30 horas será el momento de la degustación de los dulces típicos de Medina Sidonia, como el alfajor, torta parda y amarguillo; tras lo que se producirá a las 17.00 horas la actuación musical de 'Calle El Peñón' en la calle San Juan.

El domingo, por su parte, arrancarán las actividades a las 12.00 horas con el cuentacuentos 'En busca del dulce perdido', a cargo de la compañía Teatrín; a lo que le seguirá a las 13.00 horas una degustación de pan de pueblo con mantecа y a las 13.30 horas la actuación musical de 'Perdidos en Venus', que se desarrollará en la calle San Juan.

Concursos y catas en la VIII Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia

A las 16.00 horas se volverá a repetir el concurso '¿A qué sabe Medina?', tras lo que se desarrollará a las 16.30 horas una degustación de polvorones y mantecados. Además, el Consistorio pondrá en marcha distintos sorteos que se llevarán a cabo a través de las redes sociales de la Oficina de Turismo de Medina Sidonia (@Turismomedinasidonia).

Todas las catas, degustaciones y puestos se pueden visitar en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas el sábado, mientras que el domingo será de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Además, durante la celebración de la feria se celebrará un mercadillo artesanal en la calle San Juan. De igual modo, el Ayuntamiento recomienda aprovechar este evento para visitar también los principales monumentos y emblemas del municipio, como su Museo y Espacio Arqueológico romano, el Espacio Arqueológico Cerro del Castillo y el Museo Etnográfico.