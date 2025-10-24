DULCE
Este es el pueblo de Cádiz que celebra este fin de semana su feria del dulce y el pan: con alfajores, tortas pardas, roscos y regañás
El municipio gaditano se llenará de catas, concursos, actuaciones musicales y degustaciones
Los dulces más tradicionales de Cádiz y el pan de calidad serán los protagonistas durante este fin de semana de la VIII Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia, un evento que se llevará a cabo en la Plaza de España del municipio gaditano que llenará la ciudad de actividades, degustaciones y buena gastronomía para celebrar dos de los pilares fundamentales de la zona.
Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar tanto este sábado como el domingo de todo tipo de productos elaborados por artesanos de la zona, como los clásicos alfajores de Medina Sidonia, las tortas pardas, amarguillos, pan moreno, roscos o regañás, entre otras muchas especialidades.
De ese modo, la VIII Feria del Dulce y el Pan ofrecerá a sus asistentes diversas degustaciones, muestras, catas y actuaciones musicales para amenizar uno de los fines de semana más esperados del calendario gaditano. Y todo ello se llevará a cabo en la concurrida Plaza de España a través de los diferentes puestos de los artesanos participantes.
El programa de la Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia, en Cádiz
Las actividades comenzarán este sábado a las 12.00 horas con la inauguración de la feria, tras lo que se desarrollará a las 12.30 horas una degustación de pan, bollería y pastelería artesana a cargo de alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería del IES Sidón. A las 13.30 horas, por su parte, se celebrará el concurso '¿A qué sabe Medina?', en el que los participantes podrán ganar un surtido de dulces o un pan de tres kilos de Medina Sidonia tras realizarles preguntas sobre los productos típicos de la zona.
A las 16.30 horas será el momento de la degustación de los dulces típicos de Medina Sidonia, como el alfajor, torta parda y amarguillo; tras lo que se producirá a las 17.00 horas la actuación musical de 'Calle El Peñón' en la calle San Juan.
El domingo, por su parte, arrancarán las actividades a las 12.00 horas con el cuentacuentos 'En busca del dulce perdido', a cargo de la compañía Teatrín; a lo que le seguirá a las 13.00 horas una degustación de pan de pueblo con mantecа y a las 13.30 horas la actuación musical de 'Perdidos en Venus', que se desarrollará en la calle San Juan.
Concursos y catas en la VIII Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia
A las 16.00 horas se volverá a repetir el concurso '¿A qué sabe Medina?', tras lo que se desarrollará a las 16.30 horas una degustación de polvorones y mantecados. Además, el Consistorio pondrá en marcha distintos sorteos que se llevarán a cabo a través de las redes sociales de la Oficina de Turismo de Medina Sidonia (@Turismomedinasidonia).
Todas las catas, degustaciones y puestos se pueden visitar en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas el sábado, mientras que el domingo será de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Además, durante la celebración de la feria se celebrará un mercadillo artesanal en la calle San Juan. De igual modo, el Ayuntamiento recomienda aprovechar este evento para visitar también los principales monumentos y emblemas del municipio, como su Museo y Espacio Arqueológico romano, el Espacio Arqueológico Cerro del Castillo y el Museo Etnográfico.
- La previsión empeora en Andalucía: las próximas lluvias llegarán con más fuerza de la esperada
- Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- Ofrecían en Huelva monedas falsas de dos euros hechas en China desde una app de mensajería
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza