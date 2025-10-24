La Unidad de Cirugía Láser Ocular del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla alerta de que solo seis de cada diez andaluces corrigen sus defectos visuales mediante gafas o lentes de contacto, a pesar de que los errores de refracción —como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia— afectan al 80% de la población. Este dato, recogido en el "Libro Blanco de la Salud Visual 2025", refleja que cerca de siete millones de andaluces sufren algún problema de visión refractiva, aunque muchos de ellos no lo corrigen adecuadamente.

Los errores visuales no corregidos, una causa prevenible de discapacidad

El oftalmólogo Antonio Uceda, jefe de la Unidad de Cirugía Láser Ocular del centro, advierte de que la falta de corrección visual es una de las principales causas de discapacidad prevenible en el mundo. “Puede tener consecuencias significativas a nivel físico, de desarrollo, social y económico”, señala.

Entre las consecuencias más frecuentes, el especialista destaca el mayor riesgo de caídas en personas mayores, la reducción del rendimiento académico en niños y adolescentes, y la pérdida de productividad laboral en adultos. De hecho, según los datos del hospital, corregir la visión puede aumentar la productividad hasta un 32%.

Técnicas láser de vanguardia: SMILE y Presbyond

Los especialistas de la unidad, los doctores Miguel Contreras y Antonio Uceda, apuestan por las técnicas láser SMILE y Presbyond como las más avanzadas y seguras para el tratamiento de la miopía y la presbicia, respectivamente.

SMILE reduce la sequedad ocular postoperatoria y mejora la estabilidad de la córnea, con una recuperación más rápida.

En el caso de Presbyond, se trata de una técnica dirigida a mayores de 45 años que permite tratar la visión cercana sin necesidad de lentes intraoculares, actuando directamente sobre la superficie del ojo y aprovechando su óptica natural.

Ambos procedimientos son rápidos, indoloros y ambulatorios: el paciente puede regresar a casa pocos minutos después de la intervención y percibir una mejora visual en menos de 24 horas. Cada caso, no obstante, se evalúa de manera personalizada para determinar la técnica más adecuada