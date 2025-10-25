La manifestación por la crisis del cribado de cáncer del domingo: cómo se organiza, qué reivindica y quiénes estarán

El pasado 8 de octubre la manifestación convocada por la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) marcó un punto de inflexión en la crisis de los cribados, la mayor a la que se ha enfrentado el presidente andaluz, Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo. Horas después se anunció la dimisión de su consejera, Rocío Hernández. Aquella protesta, organizada en pocos días, fue promovida por la entidad pero con el apoyo de sindicatos, asociaciones, plataformas como Mareas Blancas o partidos políticos que estuvieron presentes. La Avenida de la Constitución de Sevilla, donde se ubica la sede de la Consejería de Salud, ofreció una imagen transversal. Distintos perfiles políticos, sociales y edades se unieron. La iniciativa tuvo sus réplicas durante los siguientes días en otros puntos de Andalucía.

El pasado 14 de octubre Amama formalizó la convocatoria de su segunda gran protesta por la gestión de los cribados de cáncer de mama frente al Palacio de San Telmo en la Subdelegación del Gobierno para este domingo 26 de octubre a las 12 del mediodía. Se trata de una entidad con poca estructura pero mucha diversidad interna y eso hace que tengan relaciones con sindicatos, partidos políticos o plataformas de distinto tipo a las que pertenecen esas mismas personas con cáncer de mama. De ahí que, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, una entidad, en este caso CCOO, le prestara apoyo técnico para pedir las licencias por ocupación del espacio público. Es algo relativamente habitual como apuntan desde el sindicato ante colectivos con poca capacidad de organización.

Sindicatos y Mareas Blancas apoyan y los partidos están pero no convocan oficialmente

Pero no es el único respaldo. Además de CCOO, otros sindicatos como UGT o CGT; y entidades como Facua o Apdha están colaborando en las labores de difusión y movilización para la protesta. Otros como CSIF respaldarán la movilizacioón con presencia de afiliados y delegados pero sin sumarse de forma oficial. Todas difunden carteles en las que figuran como apoyo. También la plataforma de Mareas Blancas que llevará hasta San Telmo personas desde distintos puntos de la provincia, especialmente de La Rinconada y de Guillena (cuyo ayuntamiento ha llegado incluso a contratar un autobús con fondos públicos). En este caso, por ejemplo, será un anticipo de la nueva movilización que preparan para el 9 de noviembre en todas las provincias. Como en cualquier protesta de estas características también estarán los partidos políticos de la oposición. No como convocantes pero con un esfuerzo de movilización y presencia. Para dar todo el protagonismo a las mujeres habrá notables ausencias, como la de la secretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Desde Amama subrayan que cuentan también de una amplia representación de asociaciones de mujeres de toda Andalucía que se han sumado a la iniciativa y que han comunicado ya que enviarán al menos dos autobuses por provincia este domingo. Pero también serán muchas las ausencias como la Asociación Española contra el Cáncer o el Sindicato Médico que no participarán en la convocatoria, según han confirmado a este periódico.

"Que vengan mujeres, maridos, hijos o niños"

Pero pese a todos estos apoyos el origen de la movilización sigue siendo Amama: "Que no digan que son 2.000 casos, somos más de 20.000. Por eso hay que salir a la calle. Porque nuestras vidas no pueden esperar. Que salgan las mujeres, pero también maridos, hijos o niños", explica en su mensaje difundido a través de redes sociales la presidenta de Amama, Ángela Claverol.

Los mensajes de la movilización son claros: que se aclaren los motivos de los fallos y el número real de personas afectadas, que se dé respuesta a todas aquellas mujeres que estén aún en situación de incertidumbre o que hayan tenido un diagnóstico de cáncer tras la segunda prueba, que se establezca un plan de mejora de todo el sistema y que "se depuren responsabilidades". De momento, la Junta de Andalucía ha admitido 2.317 casos con los que no había habido comunicación y a las que no se les había realizado la revisión necesaria cuando se detecta una lesión no concluyente posiblemente benigna.

La protesta es una respuesta a lo ocurrido en las últimas semanas. La polémica lleva semanas entre las prioridades de la agenda política nacional, la Junta de Andalucía ha iniciado una "nueva etapa sanitaria" con contratos y planes de choques, la oposición ha endurecido su discurso y la relación entre la entidad que representa a mujeres con cáncer de mama y el Gobierno autonómico se encuentran prácticamente rotas. "Les hemos abierto San Telmo, pero han preferido venir a manifestarse", les recriminó el presidente andaluz.

De hecho, al no tratarse de una entidad homogénea, ha habido delegaciones provinciales de la Asociación de Mujeres con Cáncer que sí acudieron a la Comisión de Seguimiento de los Cribados de Cáncer y que incluso se han reunido ya con el consejero de Sanidad. También hay alguna de las direcciones provinciales que previsiblemente no esté presente este domingo.

Movilizaciones sanitarias

La protesta del domingo es la segunda prueba de la movilización social por la situación sanitaria de este año. La primera fue el pasado mes de abril cuando todos los sindicatos y las mareas blancas se unieron para realizar una movilización en Sevilla que sirvió como "toque de atención". Esta protesta provocó un debilitamiento de las relaciones entre el Gobierno andaluz y los convocantes durante meses.

Después de esta protesta se han producido distintas movilizaciones pero ninguna con la capacidad de repercusión de la de este domingo por la intensidad de la crisis sanitaria y política y por su impacto a nivel nacional. Semanas después, el 9 de noviembre las Mareas Blancas preparan otra entrega aunque en este caso con actos de carácter provincial.