Un puente entre España y América: Cádiz inaugura el Festival Iberoamericano de Teatro

Cádiz abre este sábado el telón del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), un puente que desde hace 40 años une las artes escénicas de uno y otro lado del Atlántico y que este año ofrece un menú en el que participan veinte compañías de siete países. Del 25 de octubre al 1 de noviembre el FIT se desplegará por diversos escenarios de Cádiz para mostrar "la fabulosa salud" que el teatro tiene en América Latina y España, en palabras Mónica Yuste, su nueva directora.

Un gaditano, Antonio Romero Chipi que con su nueva compañía, Chipi La Canalla lleva al Gran Teatro Falla El bar nuestro de cada día, ganador de tres premios Lorca 2025; Monga, en la que Jéssica Teixeira (Brasil) deconstruye la idea de monstruosidad, y el teatro de calle de marionetas gigantes iluminadas de la compañía española El Carromato, dan este sábado el pistoletazo de salida a esta nueva edición del FIT.

Será la primera de las tres ediciones del FIT que dirigirá Mónica Yuste, nacida en El Puerto de Santa María y con más de veinte años de trayectoria en la producción y gestión de teatro, muchos de ellos en Argentina. "Me siento muy afortunada, a los 15 años me metía en coches de amigos mayores para que me trajeran al FIT y ahora regreso para dirigirlo, es el mejor de los regalos", dice en una entrevista con EFE.

40 aniversario del Festival

En esta edición, en la que además el FIT celebra cuatro décadas, ha querido respetar "las señas de identidad" de un festival que tiene su propia idiosincrasia y que, como ella misma y como la propia ciudad de Cádiz, se ha alimentado del "ida y vuelta" entre España y América Latina. Así el 40 FIT ofrecerá una programación "muy ecléctica, interdisciplinar", que mezcla compañías de mucho prestigio y emergentes y se dispersará por muchos espacios públicos de la ciudad, porque "la calle es el espacio más democrático de acceso a la cultura". Y en la calle, en la plaza de La Catedral, se cerrará el festival con un estreno absoluto, Babel, la nueva propuesta de una de las compañías más veteranas de España, la castellonense Xarxa Teatre.

En esa misma jornada de cierre estará Labio de liebre de la compañía colombiana Teatro Petra, una obra que tiene diez años de historia y "ha marcado un hito, un antes y un después en el teatro latinoamericano, y Las cosas que perdimos en el fuego, de la compañía uruguaya Trama Cultural. Esas obras marcarán el punto final a ocho días en los que Cádiz será además punto de encuentro de programadores, profesionales y festivales de teatro. Y mercado, con iniciativas como el Ultramarinos con el que los productos teatrales españoles esperan ser exportados a América Latina.

Desde la veterana compañía española La Zaranda, con Todos los ángeles lanzaron el vuelo, al teatro del absurdo con el que el colectivo chileno CTM (Cuerpo, Teatro, Multimedia) critica el sistema educativo del país en El Purgatorio pasarán por un festival que ya en su programa se anuncia como "una fiesta de cuerpos y presencias", de lenguajes escénicos que plasman "la memoria colectiva" de los pueblos.

Yuste sabe que el FIT será una nueva demostración de que en la sociedad "hay muchas personas cansadas de consumir cultura en soledad desde sus dispositivos digitales" y "muy necesitadas de la ritualidad de asistir al teatro, de compartir emociones, de tener encuentros colectivos y escuchar a otros respirar". Y también de la "milagrosa fortaleza" de un arte que resiste "a condiciones muy adversas en muchos países", como, dice, actualmente en Argentina donde las artes escénicas han perdido toda ayuda económica pública. "Demuestra la fuerza de algunas sociedades", asegura.

El FIT de Cádiz está organizado por un patronato integrado por el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM del Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la AECID y la Universidad de Cádiz.