Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño

Con la llegada del otoño, las escapadas pasan de la playa a la montaña. Se acabó el bañador y el biquini y comienza la temporada de botas y cortavientos para disfrutar de los paisajes que presenta Andalucía. Sin duda, uno de los destinos ideales para perderse durante una jornada es la sierra de Huelva. Con temperaturas suaves, senderos llenos de vegetación y pueblos inolvidables, la Sierra de Aracena se convierte estos meses en un lugar idílico.

Rura del Bosque Encantado

Los centenarios castaños y pinos decoran un paisaje de cuento en la ruta del Bosque Encantado. Un sendero fácil, de 5,5 kilómetros, que comienza en Fuenteheridos y te lleva hasta Galaroza. Los colores del otoño y el sonido del agua del río Múrtiga trasladan a quienes recorren estos caminos a un cuento. De hecho, algunos árboles cuentan con placas y letreros, con nombres grabados, que hacen referencia a las populares historias de los hermanos Grimm, Disney, Calleja o Harry Potter.

Es una propuesta ideal para dar un paseo relajado para conocer la zona e incluso permite parar a tomar algo en alguno de los pueblos del camino como Castaño del Robledo. Se trata de una excursión a la que se pueden apuntar niños y mayores y que resulta especialmente apetecible en esta temporada, cuando uno puede recoger castañas.

Ruta de Charco Malo

El arroyo de Guijarra acompaña al visitante por la ruta de Charco Malo, un camino donde el verde se apodera de todo el paisaje. Con el punto de partida en el pueblo de Cortelazor la Real, el principal atractivo de esta excursión se encuentra en las cascadas que forma arroyo y dan la sensación de estar en un lugar de película. El sendero se extiende por unos cinco kilómetros en los que, mediante un camino sencillo, se pueden descubrir lugares únicos.

Las vistas del puente o la calzada romana son algunos de los puntos claves del recorrido. Sin duda, el culmen de la visita será poder ver los tres saltos del río, cuyo sonido ensordecedor e imagen inolvidable harán que la excursión merezca la pena. Aunque el trayecto no entraña grandes dificultades, sí que puede resultar más complicado para niños más pequeños o poco acostumbrados a caminar por el campo.

Ruta Aracena-Linares de la Sierra

Si hay un recorrido indispensable es el que sale de Aracena en busca de Linares de la Sierra. De gastronomía incomparable y con la Gruta de las Maravillas, desde Aracena sale un caminoque va y vuelve hasta Linares de la Sierra, que debe su nombre a los antiguos cultivos de lino de la zona. Se trata de una ruta algo más larga que las anteriores, alrededor de 11 kilómetros, en la que se podrá hacer un viaje al pasado de esta comarca.

Se trata de una ruta sencilla y bien señalizada con la que conocer alguno de los rincones más bonitos de la provincia. El paisaje se llena de huertos y dehesas de encinas, de las que caen las bellotas que alimentan los cerdos ibéricos cuyos productos han dado tanto renombre a la sierra.