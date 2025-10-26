Los ciudadanos de todo el planeta conocen a la perfección la riqueza natural, patrimonial, histórica y cultural que alberga Andalucía en su conjunto, pero lo que la mayoría de ellos desconoce es que también tiene en su cielo uno de sus mayores tesoros gracias a las condiciones óptimas que permiten disfrutar de la práctica de la astronomía y la observación de las estrellas de una forma "espectacular".

Y entre todos los destinos perfectos para la contemplación de los astros, existen una serie de rincones en la comunidad autónoma con tal calidad medioambiental que incluso han sido distinguidos con la certificación de Reserva Starlight, respaldada por la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional, que busca aunar ciencia y turismo, y aprovechar la visión del firmamento como herramienta para una nueva forma de turismo inteligente.

De ese modo, los territorios que cuentan con esta distinción son una garantía de calidad para sus visitantes al no tener apenas contaminación lumínica y contar con un nivel de oscuridad en su cielo nocturno que se asemeja o, incluso, supera, a la de los observatorios profesionales a nivel internacional.

Los 5 rincones de Andalucía que cuentan con el cielo más "espectacular": reconocidos por la UNESCO y perfectos para ver las estrellas / Junta de Andalucía

Por ello, el ingresar en este selecto grupo les hace convertirse en un espacio natural protegido en el que se establezca un compromiso firme por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas. En el caso de Andalucía, existe cinco zonas diferenciadas que han recibido el certificado de Reserva Starlight.

"Andalucía reúne las condiciones ideales para la observación nocturna del firmamento: el mejor clima, cielos despejados, transparentes y sin contaminación lumínica. Además, al ser la zona de Europa más próxima al ecuador, permite la observación de una mayor extensión del universo, lo que se traduce en que muchos cuerpos celestes sólo son visibles desde Andalucía", señalan desde la propia junta de Andalucía.

Reserva Starlight de Sierra Morena, la más grande de todo el mundo

Entre estas cinco áreas perfectas para la observación del firmamento se encuentra la Reserva Starlight de Sierra Morena, un "paraíso para los aficionados al astroturismo" que cuenta con el cielo "más limpio y estrellado". Tal y como explican desde la Junta de Andalucía, Sierra Morena es la Reserva Starlight más grande del mundo debido a su extensión, de más de 400 kilómetros a lo largo del norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, lo que incluye 57 municipios y más de 400 mil hectáreas.

En esta zona se engloban seis parques naturales, el de Despeñaperros, Sierra de Andújar, Cardeña y Montoro, Sierra de Hornachuelos, Sierra Norte de Sevilla, y Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Con esta certificación, Sierra Morena acredita que apenas cuenta con contaminación lumínica, que más del 60% de sus noches están despejadas y que la oscuridad de su cielo nocturno se equipara a la de muchos observatorios profesionales internacionales. Además, con esta certificación, las instituciones se comprometen a conservar su biodiversidad y ofrecer una completa oferta para disfrutar de este cielo nocturno.

Sierra Sur de Jaén, otro de los destinos perfectos para ver las estrellas

Junto a esta se encuentra la Reserva Starlight Sierra Sur de Jaén, que tiene en su cielo nocturno su "gran tesoro". "Un equipo de expertos ha delimitado las mejores zonas de observación, lugares donde la contaminación lumínica no es capaz de llegar y el cielo aún conserva su oscuridad natural que en tantos sitios ha desaparecido", señala la Junta de Andalucía.

Además, diez de sus municipios cuentan con una oferta turística ligada a la observación de las estrellas gracias a la calidad de su cielo nocturno, lo que les hace perfectos para la práctica de la astronomía y la observación de las estrellas. Estos municipios jiennenses que pasan a formar parte de los destinos Starlight del mundo son Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Martos, Valdepeñas de Jaén, Jamilena, Torredelcampo y Los Villares.

La calidad del cielo nocturno de la Reserva Starlight Los Pedroches

La comarca cordobesa del Valle de Los Pedroches, situada en el extremo noreste de la provincia de Córdoba, es otro de los entornos declarados Reserva Starlight por su compromiso con la defensa de la calidad de los cielos nocturnos y la observación del firmamento. El rico patrimonio con el que cuenta la zona, con unos 3.500 kilómetros cuadrados compuestos por amplias dehesas y superficies alejadas de núcleos urbanos, lo convierte en uno de los mejores lugares para disfrutar de la contemplación de las estrellas.

Este destino lo componen un total de 17 municipios, entre los que se encuentran Cardeña, Conquista, Villanueva de Córdoba, El Guijo, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto, Alcaracejos, Torrecampo, Añora, Pozoblanco, Pedroche, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque y Belalcáza.

Además, esta comarca dispone de diversos puntos idóneos para contemplar las estrellas, como parques periurbanos, ermitas o antiguas minas, que se distribuyen por toda la Reserva Starlight. A esto se suman sus miradores estelares, en los que se puede contemplar el cielo nocturno tras la puesta del sol.

Destino Starlight Valle del Alto Guadiato

También en la provincia de Córdoba se encuentra otro de los Destinos Starlight de Andalucía, el de la comarca del Valle del Alto Guadiato, en un paisaje repleto de bosques de encinas, alcornoques y quejigos que posee un alto valor medioambiental, histórico, cultural y astronómico.

La certificación de este enclave que ocupa una superficie de 1.146 kilómetros cuadrados incluye los seis municipios de Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez, a los que se sumarían otros 17 núcleos menores de población.

La escasa contaminación lumínica con la que cuenta este enclave hace que cuente con un hermoso cielo nocturno perfecto para la observación de las estrellas. Además, dispone de todo tipo de infraestructuras y equipamientos necesarios para el turismo astronómico, como alojamientos, medios de observación e interpretación astronómica, entre otros.

Destino Starlight Sierra de Cádiz, el último de Andalucía en ser certificado

Junto con el Destino Starlight Valle del Alto Guadiato, el de la Comarca de la Sierra de Cádiz es el último destino en recibir esta certificación de Andalucía que le convierte en uno de los mejores enclaves de la comunidad autónoma para disfrutar de las estrellas.

Con una riqueza botánica y natural únicas, esta zona cuenta con dos espacios naturales, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, también Reserva de la Biosfera, y el Parque Natural de los Alcornocales, unos entornos que disponen de unas óptimas condiciones para la contemplación de las estrellas y la inmensidad del universo.