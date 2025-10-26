Charo y Anabel ponen rostro a los retrasos en los cribados: “Si no recibía una carta es que estaba todo bien”

Charo y Anabel han sido dos de las manifestantes que han reclamado este domingo explicaciones sobre los retrasos del cribado cáncer de mama en San Telmo. Visiblemente emocionadas, han subido al escenario junto al resto de las responsables de la asociación Amama y se han abrazado entre los gritos de la multitud. Charo y Anabel tienen cáncer de mama y son dos de las afectadas por las incidencias en el programa de detección precoz.

Ambas mujeres se hicieron la prueba y podían haber seguido con sus vidas pensando que todo iba bien y que no tenían cáncer. Nadie las llamó del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para decirles que eran casos “no concluyentes” y que se tenían que hacer las pruebas para descartar que tuvieran la enfermedad. Como ellas hay, según los cálculos de la Junta de Andalucía 2.317 mujeres cuyos casos no pudieron discernirse y a las que no se ha llamado hasta ahora para comprobar que están sanas. Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, antigua Consejería de Salud y Consumo, todavía no han explicado qué ha podido pasar.

Charo tuvo que acudir a una clínica privada

En septiembre de 2024 Charo se notó un bulto en el pecho poco antes de tener que acudir a una mamografía. Allí informó a los sanitarios que la atendieron de lo que había encontrado y estos le explicaron que, si no le llamaban, no había ningún problema. Al mes fue a su médico de cabecera, donde le comentaron que había “hallazgos” y debían ampliarle el estudio, con una ecografía. Durante un tiempo, estuvo llamando al hospital preocupada para poder continuar con sus pruebas, pero allí le dijeron que había una lista de espera de “entre seis y ocho meses”.

“No podían hacer nada y yo no podía esperar con un bulto en el pecho y me fui a una clínica privada”, cuenta. Fue en este centro donde le confirmaron sus sospechas y le recalcaron que lo que tenía era “altamente sospechoso”. Desde entonces ha pasado por quimioterapia, el quirófano, radioterapia y ahora tiene un tratamiento hormonal para intentar superar el cáncer. “Soy afortunada porque me lo he palpado y he podido acelerarlo todo mucho, pero en las mujeres que no se lo han podido palpar, el cáncer ha ido avanzando y no es justo”, lamenta.

La historia de Anabel

Junto a Charo está también Anabel, a quien le acaban de quitar un pecho. Ella no se notó nada y acudió a la mamografía del cribado en noviembre de 2023. “Me dijeron que si no me llamaban y si no recibía ninguna carta es que estaba todo bien”, recuerda. Con esta premisa, la volvieron a citar en noviembre de 2024 para una mamografía y una ecografía. Fue entonces cuando se enteró de que era para la prueba de la mamografía del año anterior. “A partir de ahí, cáncer de mama”, cuenta con lágrimas en los ojos.

Ya era tarde. No la pudieron operar en un principio y tuvo que recibir un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Ha sido ahora, un año después, el 15 de octubre cuando pudieron hacerle una mastectomía en el pecho derecho y le quitaron un nódulo benigno del izquierdo para su “tranquilidad”. Anabel reconoce que ha sacado las fuerzas “de dónde no había” para poder estar en San Telmo este domingo.

Ambas admiten no tener las palabras suficientes para agradecer a todas las personas que han acudido este domingo a la explanada frente a la sede del Gobierno de Andalucía para exigir respuestas y acciones para que casos como los suyos no se vuelvan a repetir. “Es muy importante el problema, esto no es por nosotras solas, hay que solucionar y que lo eviten y arreglen lo que ellos mismos han destruido, la sanidad pública”, subrayan. Así, destacan la importancia de “un resultado a tiempo y un medicamento y una operación a tiempo” para poder salvar vidas.