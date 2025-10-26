Cinco rutas inolvidables por la sierra para perderse cerca de Sevilla

Llega el otoño, el fresco y las lluvias y dar un paseo por el campo se convierte en la mejor forma de desconectar de la rutina y disfrutar de un fin de semana. La Sierra de Aracena, la Sierra Norte o la Sierra de Grazalema son el destino ideal para aquellos que buscan las primeras escapadas después de meses de huidas a las playas de nuestra comunidad autónoma.

Sendero del Río Huéznar y Cascadas del Huéznar

Desde San Nicolás del Puerto comienza una ruta de unos 10 kilómetros en los que conocer las cascadas del Huéznar. El inicio del sendero se encuentra en el aparcamiento contiguo al restaurante El Martinete. Se trata de un camino sencillo en el que los visitantes podrán enamorarse del agua cristalina de Las Chorreras, como también son conocidos los saltos de agua. Un monumento natural rodeado de flora de la que disfrutar durante los meses de otoño.

Ruta del Bosque Encantado

Los centenarios castaños y pinos decoran un paisaje de cuento en la ruta del Bosque Encantado. Un sendero fácil, de 5,5 kilómetros, que comienza en Fuenteheridos y te lleva hasta Galaroza. Los colores del otoño y el sonido del agua del río Múrtiga trasladan a quienes recorren estos caminos a un cuento. Se trata de una excursión a la que se pueden apuntar niños y mayores y que resulta especialmente apetecible en esta temporada, cuando uno puede recoger castañas.

Ruta del Arroyo de la Calzadilla

Encinares, robles y arroyos son algunos de los paisajes que uno puede encontrar en la ruta del Arroyo de la Calzadilla. El paseo comienza y finaliza en Almadén de la Plata y se extiende durante unos cinco kilómetros. Se trata de un camino sencillo, ideal para hacer con los más pequeños, que comienza en la Finca El Berrocal. El paseo es una estupenda forma de conocer las cascadas de la Calzadilla y se convierte en una fantástica forma de descubrir la Sierra Norte de Sevilla.

Ruta de Charco Malo

El arroyo de Guijarra acompaña al visitante por la ruta de Charco Malo, un camino, que comienza en Cortelazor la Real, donde el verde se apodera de todo el paisaje. El sendero se extiende por unos cinco kilómetros en los que, mediante un camino sencillo, se pueden descubrir lugares únicos. Aunque el trayecto no entraña grandes dificultades, sí que puede resultar más complicado para niños más pequeños o poco acostumbrados a caminar por el campo.

El Salto del Cabrero

En pleno Parque Natural Sierra de Grazalema está la ruta del Salto del Cabrero. Un trayecto que discurre por la antigua vía de comunicación entre las poblaciones de Benaocaz y Grazalema y permite conocer simas, galerías, cuevas, abrigos, y fallas como el desfiladero del Salto del Cabrero, una garganta de unos 80 metros de profundidad. Se trata de un camino sencillo de algo más de tres kilómetros. Desde las cotas más altas se puede observar hacia el suroeste, la Sierra de la Silla y, aún más lejos, el Picacho y el pico del Aljibe, que se encuentran en el vecino Parque Natural Los Alcornocales.