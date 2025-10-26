La Guardia Civil incauta 400 kilos de hachís en Barbate y detiene a cuatro personas en dos operaciones contra el narcotráfico

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos operaciones contra el narcotráfico en Barbate (Cádiz) que se han saldado con la incautación de 400 kilogramos de hachís, la detención de cuatro personas y la intervención de material náutico y de transporte utilizado por las redes criminales que operan en el litoral gaditano.

Doble fondo en el Puerto Deportivo

La primera actuación se produjo en torno a las 15:00 horas de este sábado en el Puerto Deportivo de Barbate, donde agentes del Puesto de Barbate y del PAFIF (Patrulla Fiscal y de Fronteras) localizaron una embarcación con doble fondo que levantó sospechas.

Durante la inspección, los efectivos hallaron siete sacos con 200 kilos de hachís ocultos en su interior. La operación culminó con la detención de dos personas y la incautación de la embarcación, un motor de 150 caballos, material de navegación y varios teléfonos móviles.

Los agentes localizaron siete sacos con un total de 200 kilogramos de hachís / El Correo

Alijo frustrado en Caños de Meca

Horas más tarde, sobre las 19:30 horas, efectivos del Puesto de Barbate, PAFIF Barbate y PASECIA (Patrulla de Seguridad Ciudadana) lograron frustrar un nuevo intento de alijo en la playa de Caños de Meca.

En esta segunda intervención fueron decomisados otros 200 kilos de hachís, también distribuidos en siete sacos, y se procedió a la detención de dos personas. Los agentes intervinieron además un quad, un motor fueraborda y varios teléfonos.

Lucha constante contra el narcotráfico

Estas actuaciones ponen de manifiesto la constante labor de vigilancia, coordinación y profesionalidad de las unidades de Barbate, que mantienen una intensa actividad frente al narcotráfico y la delincuencia organizada en la zona.

La rápida intervención de los agentes ha permitido asestar un nuevo golpe a las redes dedicadas al tráfico de drogas, evitando la distribución de una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.