Una paciente amenaza e insulta a una radióloga del Hospital de Antequera mientras le realizaba una ecografía de mama

Las agresiones a los facultativos siguen aumentando en la provincia de Málaga. La última víctima ha sido una radióloga del Hospital de Antequera, que fue agredida verbalmente por una paciente a la que realizaba una ecografía de screening de mama. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado martes 21 de octubre, según ha denunciado este lunes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado.

La paciente, que se consideraba afectada por los retrasos de las pruebas, "estaba agresiva desde el primer momento" y cuando la médica le indicó que la veía irritada, la usuaria, al parecer, "contestó gritando que cómo iba a estar con la ansiedad que estaba pasando por la espera y la incertidumbre".

La mujer, que gritó a la cara a la sanitaria, golpeó con el puño y pateó la camilla, continuaba dando voces amenazándola con interponer una demanda al SAS y contra ella.

Ante ello, la médica intentó calmar la situación y consiguió hacerle la ecografía mamaria, pero la paciente siguió en actitud agresiva hasta que la doctora, tras terminar la prueba, salió de la consulta, no sin antes informarle de los resultados, según ha relatado el SMM.

Concentración en Antequera

La médica ha denunciado los hechos a la Policía Nacional y este miércoles se celebrará el juicio. Por todo ello, el sindicato ha celebrado este lunes una concentración en la entrada principal del centro hospitalario para apoyar a la compañera.

El SMM ha criticado estos hechos sin entender "cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos, que no son los responsables de las ineficiencias del sistema y, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos".

“El profesional no es el responsable de los déficit que presente el sistema, sino que simplemente está para atender lo mejor que puede, con los medios que tiene, a la población”, ha subrayado Gustavo Mesa, delegado del SMM en Antequera, en declaraciones a los medios.

El profesional ha explicado que la paciente se encontraba “especialmente nerviosa” y que comenzó “a gritar y a insultar a la profesional”, que, a pesar de todo, le realizó la prueba.

Asimismo, Mesa ha recordado que es “fundamental” apostar por medidas preventivas de protección del personal sanitario como, por ejemplo, poner a su disposición alarmas para poder alertar de estas situaciones, que haya personal de seguridad disponible y cámaras de seguridad.

Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Málaga también se ha posicionado y ha asegurado que considera “intolerable” la violencia ejercida hacia los profesionales sanitarios. Para la corporación, nada justifica la agresión a esta médica del Hospital de Antequera, cuyo caso lo está llevando la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga.

Además, ha recordado que el sistema público permite a los usuarios ejercer su derecho a reclamar o poner cualquier queja y recomienda a la ciudadanía que utilice los cauces oficiales. “Nuestra política siempre ha sido, y seguirá siendo, de tolerancia cero ante las agresiones a médicos”, ha afirmado el presidente del Colegio, el doctorPedro J. Navarro.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han manifestado su “más absoluta repulsa por esta y por cualquier agresión que se lleve a cabo contra cualquier profesional de los centros sanitarios”.