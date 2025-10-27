El tiempo
Andalucía activa el plan de emergencia por riesgo de inundaciones
El 112 recomienda extremar la precaución ante los avisos por lluvia y seguir unas pautas básicas de autoprotección
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este lunes la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, tras el aviso de nivel naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva por lluvias que pueden dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.
Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, que acompañado del siguiente mensaje: "Protégete y sigue nuestros consejos. ¡Evita riesgos!".
Consejos de autoprotección
El 112 recomienda extremar la precaución ante los avisos por lluvia y seguir unas pautas básicas de autoprotección.
Se aconseja evitar los desplazamientos en zonas afectadas y, si es imprescindible viajar, consultar el estado de las carreteras, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado por la radio.
Al conducir con lluvia, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y nunca cruces zonas inundadas o con balsas de agua. Si el agua supera el eje de la rueda, abandona el vehículo inmediatamente.
También se pide no acampar ni estacionar cerca de ríos o cauces secos, y en el campo, evitar árboles, piedras aisladas y objetos metálicos durante las tormentas.
En la costa, no transitar por paseos marítimos ni rompeolas, ya que el oleaje puede arrastrar de forma repentina.
Por último, mantén la calma, sigue fuentes oficiales y, ante cualquier emergencia, llama al 112, disponible las 24 horas todos los días del año.
La Aemet ha ampliado hasta las 12.00 horas el aviso amarillo vigente en la campiña de Sevilla por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. También hay vigente hasta mediodía aviso de nivel amarillo en las comarcas onubenses del Andévalo y el Condado por precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros en una hora.
