Andalucía activa el plan de emergencia por riesgo de inundaciones

El 112 recomienda extremar la precaución ante los avisos por lluvia y seguir unas pautas básicas de autoprotección.

Se aconseja evitar los desplazamientos en zonas afectadas y, si es imprescindible viajar, consultar el estado de las carreteras, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado por la radio.

Al conducir con lluvia, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y nunca cruces zonas inundadas o con balsas de agua. Si el agua supera el eje de la rueda, abandona el vehículo inmediatamente.

También se pide no acampar ni estacionar cerca de ríos o cauces secos, y en el campo, evitar árboles, piedras aisladas y objetos metálicos durante las tormentas.

En la costa, no transitar por paseos marítimos ni rompeolas, ya que el oleaje puede arrastrar de forma repentina.

Por último, mantén la calma, sigue fuentes oficiales y, ante cualquier emergencia, llama al 112, disponible las 24 horas todos los días del año.