Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla

La Junta de Andalucía aprobará una oferta de empleo público en el ámbito sanitario de 10.289 plazas este 2025. La propuesta recoge todas las vacantes que se han quedado disponibles y las jubilaciones previstas de forma inmediata (hasta un 120% de reposición que es el máximo que establece la ley) y al mismo tiempo incluye la ampliación de plantilla anunciada por el Gobierno andaluz la pasada semana a raíz de la crisis por los cribados de cáncer.

La oferta crea en torno a 6.554 plazas para cubir todas las vacantes que se hayan generado y las jubilaciones que están programadas de forma inmediata. Es decir, se aplica la cobertura del 120% que es el máximo previsto por ley. A esta cifra, como aprobó el Consejo de Gobierno se añaden 3.735 puestos de nueva creación para reforzar la plantilla en la atención primaria, nuevos servicios o nuevas infraestructuras sanitarias.

Como viene siendo habitual, será Enfermería la especialidad en la que tendrá más incidencia esta convocatoria. Prácticamente, una de cada cuatro nuevas plazas serán para profesionales de este ámbito (un total de 2.558). Le siguen los licenciados sanitarios (1.823); los técnicos de cuidados auxliares de enfermería (1.675), celadores (829) y auxiliares administrativos con 716.

Del total de plazas aprobadas, se reservará un 10% para personas con discapacidad: un 7% para discapacidad igual o superior al 33%, un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

Estas plazas no tienen por qué salir de forma inmediata. De hecho, la última gran convocatoria de oposiciones, la correspondiente a 2025 se realizó tras acumular hasta tres ofertas públicas de empleo (2022, 2023 y 2024). Fue la mayor que se ha realizado hasta ahora en la sanidad andaluza. En total, 21.953 plazas cuyos exámenes finalizaron est mes octubre. La previsión es que se vayan cubriendo a lo largo de 2026.

La propuesta ha sido aprobada en la mesa de negociación por todos los sindicatos. No obstante, desde CCOO subrayan que se "sigue quedando corta" y reclaman que el incremento de plantilla debería haber sido superior a los 3.735 puestos aprobados en el último Consejo de Gobierno.