Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Andalucía: día y horas de lluvia en Sevilla

Octubre comienza a despedirse pasado por agua, con lluvias generalizadas durante toda la semana que marcarán el tramo final del mes y darán paso a un inicio de noviembre igualmente inestable. Los pronósticos apuntan a que las precipitaciones continuarán durante los primeros días del nuevo mes, consolidando el cambio de tiempo a uno plenamente otoñal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 27 de octubre, avisos de nivel amarillo en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga por lluvias y tormentas.

Según ha informado la Aemet en su página web los avisos por precipitaciones se mantendrán activos hasta las 06:00 horas de la mañana en el levante almeriense, donde se espera una precipitación acumulada entre 25 y 50 litros por metro cuadrado por hora.

Días y horas de lluvia en Sevilla

Lunes, 27 de octubre

Probabilidad de lluvia: 80 % (moderada todo el día).

80 % (moderada todo el día). Por horas:

00–06 h: 45 % – cielo cubierto.

06–12 h: 55 % – nuboso con lluvia escasa.

12–18 h: 65 % – intervalos nubosos con lluvia débil.

18–24 h: 0 % – brumas nocturnas.

Resumen: Lluvias débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde. Mejora al final del día.

Lluvias débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde. Mejora al final del día. Temp. máx.: 26 °C | mín.: 17 °C

Martes, 28 de octubre

Probabilidad de lluvia: 100 % (día muy lluvioso).

100 % (día muy lluvioso). Por horas:

00–06 h: 0 % – nubes sin lluvia.

06–12 h: 35 % – nuboso.

12–18 h: 100 % – lluvia continua.

18–24 h: 85 % – sigue lloviendo.

Resumen: Las lluvias se intensifican desde el mediodía y persistirán toda la tarde.

Las lluvias se intensifican desde el mediodía y persistirán toda la tarde. Temp. máx.: 24 °C | mín.: 16 °C

Miércoles, 29 de octubre

Probabilidad de lluvia: 100 % todo el día.

100 % todo el día. Por horas: Lluvias continuas, cielo muy nuboso y viento del sur (25 km/h), con rachas de hasta 60 km/h .

Lluvias continuas, cielo muy nuboso y viento del sur (25 km/h), con . Resumen: Día de temporal, con lluvias generalizadas y viento intenso.

Día de temporal, con lluvias generalizadas y viento intenso. Temp. máx.: 23 °C | mín.: 16 °C

Jueves, 30 de octubre

Probabilidad de lluvia: 95 %

95 % 00–12 h: 90 % – lluvia persistente.

12–24 h: 75 % – lluvia más intermitente.

Resumen: Continúa el episodio lluvioso, aunque con menor intensidad por la tarde.

Continúa el episodio lluvioso, aunque con menor intensidad por la tarde. Temp. máx.: 24 °C | mín.: 15 °C

Viernes, 31 de octubre

Probabilidad de lluvia: 90 % – cielo cubierto y precipitaciones casi seguras.

90 % – cielo cubierto y precipitaciones casi seguras. Viento: del suroeste, hasta 25 km/h, rachas de 50 km/h.

del suroeste, hasta 25 km/h, rachas de 50 km/h. Temp. máx.: 23 °C | mín.: 17 °C

Sábado, 1 de noviembre

Probabilidad de lluvia: 65 % – intervalos nubosos con lluvia débil.

65 % – intervalos nubosos con lluvia débil. Temp. máx.: 25 °C | mín.: 16 °C

Domingo, 2 de noviembre

Probabilidad de lluvia: 65 % – lluvias dispersas y claros.

65 % – lluvias dispersas y claros. 🌡 Temp. máx.: 25 °C | mín.: 13 °C

Asimismo, se prevén tormentas en el litoral gaditano, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado por hora hasta las 9,00 horas. En cuanto a la provincia malagueña, se mantendran vigentes las alertas amarillas por precipitaciones durante la misma franja horaria en la comarca de Sol y Guadalhorce, con una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, la comunidad autónoma presentará cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, siendo más probables e intensas por la tarde, y podrían ser localmente fuertes en el tercio occidental y en el extremo oriental de la comunidad.

Asimismo, se registrará un ligero ascenso en las temperaturas mínimas en el valle del Guadalquivir y en descenso o sin cambios en el resto de la región. En general, se registrarán un descenso en las máximas, de carácter notable en amplias zonas de la vertiente mediterránea y en el tercio oriental, y vientos flojos variables con predominio de la componente oeste, además de poniente de moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.