Vacunación en Andalucía: quiénes pueden recibir desde hoy la dosis contra gripe y Covid

La Junta de Andalucía comienza este lunes, 27 de octubre, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una nueva fase de la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19, dirigida a las personas mayores de 60 años.

Así lo ha confirmado en un comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cuyo titular, Antonio Sanz, ha animado a los mayores de 60 años a vacunarse contra la gripe y la Covid-19, y a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, instituciones penitenciarias y veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos a vacunarse frente a la gripe.

Antonio Sanz ha realizado este llamamiento aprovechando este lunes su participación en la inauguración del nuevo hospital de día intensivo para el tratamiento de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla.

El consejero de Sanidad ha destacado que, desde el comienzo de la campaña, el pasado 30 de septiembre, se han vacunado 595.538 personas frente a la gripe y 263.654 frente a la Covid-19, y ha insistido en la necesidad de vacunarse porque "las vacunas son la mejor arma que tenemos para protegernos frente a estos virus que causan tantas hospitalizaciones", según ha remarcado Antonio Sanz.

El pasado 20 de octubre arrancó la vacunación en la población mayor de 70 años y en niños de cinco años o más, adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo. En total, ya han recibido la vacunación frente a la gripe 285.957 (25,2%) mayores de 70 años y 188.443 (16,6%) frente a la Covid-19.

En cuanto a la vacunación antigripal de los mayores de 70 años, por provincias, 23.489 (cobertura de 27,6%) han recibido la vacuna en Almería; 33.350 (20,4%) en Cádiz; 35.718 (30,7%) en Córdoba; 35.441 (27,5%) en Granada; 16.802 (24,9%) en Huelva; 29.821 (32,5%) en Jaén; 44.382 (19,7%) en Málaga; y 66.954 (26,1%) en Sevilla.

Desde el pasado 6 de octubre que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 29.081 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 81,3%) se han vacunado de gripe en Andalucía, así como 26.161 (73,1%) frente a la Covid-19.

Por provincias, 2.803 --lo que supone una cobertura del 86,2%-- son de Almería; 3.606 (84,2%) de Cádiz; 4.451 (88,5%) de Córdoba; 2.627 (84,6%) de Granada; 1.592 (77,3%) de Huelva; 3.365 (75,0%) de Jaén; 4.160 (69,9%) de Málaga; y 6.477 (85,5%) de Sevilla.

En la campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 23.619 profesionales.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, saluda a su llegada a la inauguración del nuevo hospital de día intensivo de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la provincia de Sevilla. / María José López / Europa Press

Cronograma de la campaña

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha recordado que a partir del 12 de noviembre se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña, en los centros de salud.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado que las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita para la vacunación a través de la aplicación de 'Salud Responde' o por vía telefónica, 'ClicSalud+' o en su centro de salud.