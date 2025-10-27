Esta es ciudad andaluza escogida entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026: es la única de toda España

Andalucía alberga la única ciudad de toda España presente en el listado de los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, creado por la prestigiosa plataforma de viajes 'Lonely Planet'. Esta ciudad que se ha convertido en la única andaluza y española en aparecer en el ranking 'Best in Travel 2026' de esta institución es Cádiz, que ocupa la quinta posición del listado.

"Cádiz combina historia milenaria, cocina excelente, flamenco vibrante y uno de los carnavales más famosos de España", ha señalado sobre el municipio gaditano esta plataforma cuya guía ya suma 16 ediciones. Además, ha recalcado: "Más allá de la fiesta, la ciudad ofrece tapas memorables, vinos generosos, espectáculos de cante jondo y vestigios de civilizaciones antiguas, todo junto al mar y con el alma andaluza más auténtica".

Entre los aspectos que ha destacado 'Lonely Planet' de Cádiz se encuentra su reconocido carnaval, uno de los "más exuberantes" de España. "Es fácil entender por qué el Carnaval de Cádiz es unos de los eventos sociales más importantes de España. Cada año, en febrero o principios de marzo, las calles se llenan de miles de juerguistas con extravagantes disfraces durante 10 días de pasacalles, comida, bebida, chirigotas y un jolgorio rayano en lo lisérgico", ha añadido.

Los Carnavales de Cádiz, uno de sus principales emblemas

Además, ha explicado a sus lectores que la fiesta transcurre con el acompañamiento musical de unas 300 agrupaciones musicales que se dividen en cuatro tipos: los coros, de hasta 40 personas con "laúdes y mandolinas a bordo de carrozas", las comparsas, de hasta 15 personas; las chirigotas, con unas 10 personas que "entonan canciones con letras satíricas sobre la actualidad política y social", y las murgas 'ilegales', pequeñas agrupaciones callejeras que no compiten en el Concurso Oficial.

"Lo ideal es reservar con varios meses de antelación, elegir un disfraz e ir dispuesto a dormir poco", ha aconsejado la plataforma a los futuros visitantes.

Imagen del carnaval de Cádiz en la calle. / EFE

Pero, tal y como ha recalcado, aunque muchos turistas acuden al municipio atraídos por su fiesta, una vez que exploran la localidad descubren su "atractivo" puerto marítimo, sus "magníficos" restaurantes, su "apasionante" flamenco y los vestigios de civilizaciones milenarias al ser la ciudad más antigua de Europa.

Los principales atractivos de Cádiz que le hacen uno de los mejores destinos del mundo

Entre las riquezas de Cádiz, 'Lonely Planet' también ha querido destacar la calidad de sus vinos: "Aunque Cádiz no forme parte del llamado Triángulo o Marco del Jerez, la zona donde se producen los vinos homónimos, con denominación de origen protegida, es muy fácil llegar a ella. Se puede tomar uno de los múltiples ferris que cruzan la bahía hasta El Puerto y hacer una cata de seis vinos en las íntimas 'Bodegas Gutiérrez Colosía', fundadas en 1838".

Dos turistas arrastran sus maletas por la ciudad de Cadiz / JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS

Además, ha continuado recalcando: "También se puede permanecer en la misma Cádiz y acercarse a la pintoresca taberna de la década de 1930 'La Manzanilla', para degustar manzanilla, oloroso y amontillado servido directamente de las barricas".

Y para acompañar estos vinos, Cádiz cuenta con una oferta gastronómica que la publicación ha asegurado que es "de las mejores de Andalucía" gracias a su amplia variedad de tapas tradicionales: "En especial, en torno al antiguo puerto pesquero del barrio de la Viña y fusión contemporánea, focalizada en los alrededores de las plazas de la Candelaria y de la Catedral".

La gastronomía y el flamenco, motivos de que Cádiz sea uno de los mejores destinos del mundo

Para cualquier visitante que esté pensando en acudir a Cádiz, la plataforma ha aconsejado hacer cola para probar los churros recién hechos de 'La Guapa', junto al mercado de abastos, así como su chocolate a la taza, "tan espeso que una cuchara se podría aguantar de pie en él". Tras esto, ha recomendado probar el restaurante 'Sonámbulos', que "sirve platos directamente de la granja o el mar a la mesa".

"Y no hay que dejar de probar el salmorejo, algún plato hecho con atún capturado con la técnica tradicional de la almadraba, o alcachofa asada con papada de cerdo ibérico. Son platos que rinden homenaje a los mejores ingredientes de la provincia de Cádiz", ha añadido.

Y para disfrutar de la mejor gastronomía por la noche, ha asegurado que es necesario acudir a 'Casa Manteca', caracterizada por sus tapas, en especial sus chicharrones y el queso con mermelada de espárragos, y su interior de los años 50 con "recuerdos taurinos".

"Pero la noche no termina aquí. Junto con Jerez de la Frontera, Granada y Sevilla, Cádiz es uno de los pilares del flamenco", ha señalado sobre otros de los motivos por los que han escogido Cádiz entre los de imprescindible visita. De ese modo, la publicación ha destacado que la ciudad cuenta con los mejores sitios de España para ver un "apasionado" espectáculo de flamenco en vivo. "El tradicional cante jondo se acompaña del complejo y rítmico jaleo y el toque de las guitarras, que se combina con el hipnótico taconeo de los bailarines, que arranca los '¡olés!' del público", ha añadido.

La cultura de Cádiz, otra de sus principales riquezas

Pero no solo de flamenco vive la cultura gaditana, sino que la plataforma ha destacado que cuenta con una amplia "complejidad" artística cuyo carácter está determinado por su relación con el mar y su historia milenaria como ciudad portuaria habitada por fenicios, cartagineses y romanos, hasta pasar por visigodos y árabes.

"Vestigios de antiguas civilizaciones emergen por toda la ciudad: las ruinas excavadas del anfiteatro del teatro romano, con capacidad para 10.000 espectadores, los sarcófagos de mármol fenicios en el excelente Museo de Cádiz; y el yacimiento arqueológico subterráneo de Gadir, donde se pueden recorrer las pasarelas sobre los restos magníficamente iluminados de las calles fenicias y romanas", ha recalcado.

Playa de La Caleta (Cádiz) / Istock

Cádiz es la única ciudad de toda España incluida entre estos 25 municipios imprescindibles de visitar en 2026, entre los que se han incluido destinos como Botsuana, Perú, São Paulo, Cerdeña, Barbados, Túnez, Finlandia o Ciudad de México, entre otros.