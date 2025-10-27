La Junta de Andalucía confía en encauzar la relación con Amama tras la manifestación: "Estamos disponibles las 24 horas"

El Gobierno andaluz se abre a encauzar su relación con Amama, la asociación que destapó los retrasos con el cribado de cáncer de mama, y espera reunirse "muy pronto" con la entidad. Tal como ha confirmado este lunes el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se abre a un diálogo para reunirse con Amama. "Estamos disponibles las 24 horas del día y espero que muy pronto podamos reunirnos porque estoy seguro de que podremos avanzar muchísimo. Las puertas de mi despacho están abiertas o me puedo desplazar donde haga falta", ha destacado el consejero tan solo un día después de la concentración de Amama en el Palacio de San Telmo. Aunque todavía no hay una fecha cerrada para llevar a cabo este encuentro, Sanz ha insistido en la importancia de "escuchar, atender y trabajar juntos", ya que "es muy importante recibir sus sugerencias y también sus críticas". Por su parte, Amama también mostró interés en abrir una línea de diálogo con la Junta de Andalucía durante la manifestación en la sede del Gobierno andaluz.

La tensión se rebaja entre Amama y la Junta de Andalucía. Por una parte, el consejero de Sanidad ha mostrado un cambio significativo en su actitud hacia la asociación de mujeres con cáncer de mama. Hace menos de una semana, Sanz pedía a la asociación que no generara "infundios" ni "desprestigiara" al Servicio Andaluz de Salud y a los profesionales que trabajan en él después de que Amama acudiera a la Fiscalía para presentar un escrito contra la Junta por un presunto "borrado y manipulación" de pruebas diagnósticas en ClicSalud. A las pocas horas, el propio consejero lo desmintió y la Junta alegó una "caída del sistema informático". La Fiscalía de Sevilla ya está investigando la denuncia.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha desmarcado de la línea del PP-A cuestionando la movilización y sus resultados. A diferencia de las declaraciones del portavoz del PP-A, Toni Martín, que ha definido la concentración de este domingo como un "fracaso absoluto de la izquierda y los sindicatos", Moreno ha defendido este lunes que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente".

La predisposición de Amama a reunirse con la Consejería también ha cambiado drásticamente. Hace una semana se negaban en rotundo a verse con el nuevo consejero a pesar de que el resto de asociaciones y sindicatos sí accedieran a un encuentro. Sin embargo, la asociación, que en un principio lo descartó y después lo "pospuso", ahora estaría dispuesta a sentarse con Sanz para trabajar de la mano.

"Veo un papel fundamental de las asociaciones"

Durante su visita al Hospital Doctor Muñoz Cariñanos para la inauguración del Hospital de Día intensivo de Trastornos de la Conducta Alimentaria, el consejero de Sanidad ha ofrecido la "mano tendida" para un diálogo "claro y humilde" a todas las asociaciones, tras la concentración en defensa de la sanidad pública a raíz del problema con el cribado de cáncer de mama.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz ha querido dejar claro su "respeto, cariño y apoyo a todas las mujeres afectadas por el cáncer de mama" y los problemas surgidos con el cribado, y ha recalcado su disposición al diálogo con las distintas asociaciones para trabajar juntos en mejorar y perfeccionar el sistema. "Hay cosas que debemos mejorar, por supuesto, y esto lo queremos hacer de la mano de las asociaciones que representan a las mujeres afectadas por el cáncer de mama", ha indicado Sanz.

El consejero ha expuesto que ya ha tenido reuniones importantes con varias asociaciones -la última esta misma mañana con CCOO- y que también se desarrolló la reunión de la comisión de seguimiento del plan de acción que hemos puesto en marcha en relación con la mejora para el cribado de cáncer de mama. "El objetivo que nos marcamos desde el gobierno andaluz es establecer un nexo de trabajo y colaboración entre Amama y el resto de asociaciones con los servicios sanitarios del sistema público andaluz", ha puntualizado el consejero.

Hay cosas que debemos mejorar, por supuesto, y esto lo queremos hacer de la mano de las asociaciones que representan a las mujeres afectadas por el cáncer de mama Antonio Sanz — Consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias

"Mi llamada es de diálogo y de mano tendida; queremos trabajar juntos y creo que la experiencia de las asociaciones es muy importante", ha añadido el consejero, quien ha destacado que el "nivel de interlocución, de conocimiento y de interrelación con las mujeres afectadas" de las asociaciones es fundamental para hacer el seguimiento, para controlar los procesos y, sobre todo, "para detectar cuando puedan existir situaciones que tengamos que corregir".

La Junta asegura que ya "se han superado unas 1.800 pruebas" y espera llevar a cabo las 500 restantes antes del 30 de noviembre

"Yo lo que veo es un papel fundamental de las asociaciones y espero trabajar con ellas codo a codo y ya lo estoy haciendo", ha añadido Sanz, quien ha explicado que a las pocas horas de ser nombrado nuevo consejero de Sanidad, ya se reunió con varias asociaciones de mujeres afectadas.

Mamografías pendientes hasta el 30 de noviembre

Sobre el número de mujeres afectadas por el problema con el cribado de cáncer de mama, Sanz ha insistido en la cifra de 2.317, que son aquellas afectadas desde que se destapara el escándalo de los retrasos en el cribado a principios de octubre. "Ya se han superado unas 1.800 pruebas y de aquí al 30 de noviembre nos quedan por hacer unas 500 que el objetivo es cumplirlas", ha asegurado.

En relación con la contratación de radiólogos, ha señalado que se está "avanzando", aunque es "verdad que nadie ha descartado que estemos exentos de dificultades porque no sobran radiólogos". Ha insistido en que la estabilidad que se le va a generar a los contratos va a ser muy importante, y también se ha referido a los importantes "incentivos" para los profesionales que ya forman parte del SAS.