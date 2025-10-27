La oposición reclama más dimisiones por la crisis sanitaria y exige un listado de comparecencias de delegados provinciales en el Parlamento

Los grupos de la izquierda han coincidido este lunes en cargar contra el Gobierno de Juanma Moreno y su gestión sanitaria. Después de un fin de semana marcado por la manifestación de este domingo por los fallos en el cribado del cáncer de mama, PSOE, Podemos, IU o Adelante Andalucía han vuelto a reclamar explicaciones desde San Telmo de por qué ha ocurrido y han exigido que haya más dimisiones.

Los socialistas han apuntado en primer lugar al presidente de la Cámara autonómica y ex consejero de Salud, Jesús Aguirre. "No puede seguir ni un miniuto mas al frente de la presidencia del parlamento este señor", ha asegurado la portavoz del PSOE, María Márquez, al recordar que fue durante su gestión al frente de la Consejería de Salud etapa a la que atribuyen un cambio en el modelo de gestión que ha tenido como consecuencia los fallos en los cribados de cáncer.

Los socialistas también solicitarán que "todos los gerentes de los hospitales spublicos y los delegados de salud de todas las provincias" intervengan en la Comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que se estrena este mismo jueves en la Cámara autonómica. Así, quieren que esta misma semana acuda el delegado de Salud en Sevilla, Manuel Molina, antiguo gerente del Virgen del Rocío. Después de denunciar que no haya convocatorias específicas para los temas han pedido también "los papeles de los tres planes que nos han contado": "Explicaciones, ya".

Críticas a Toni Martín

En esta misma línea tanto el PSOE, como el resto de grupos de izquierda han censurado al portavoz del PP-A, Toni Martín, quien cuestión en redes sociales la manifestación ante San Telmo, que calificó de "fracaso absoluto de los partidos y de los sindicatos". " Es una falta de respeto del PP-A hacia las personas que se manifestaron ayer ante el Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa de la sanidad pública", apuntó la coordinadora genera de Podemos Andalucía, Raquel Martínez: "Los representantes públicos, como es el portavoz del PP en el Parlamento, deberían tener un mínimo respeto a la gente y a la ciudadanía".

En esta misma línea, el responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha criticado el "ataque" del PP-A a las miles de personas que se manifestaron ante el Palacio de San Telmo de Sevilla: "Podría elegir escuchar a las mujeres y tener un mínimo de sensibilidad pero ha decidido atacar a la gente que defiende la sanidad pública andaluza".

El PP se defiende: "La estrategia de desacreditar a los profesionales sanitarios ha sido un error"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido la actuación del Gobierno andaluz ante la crisis de los cribados: "Hemos asumido la responsabilidad y hemos tendido la mano tanto a las asociaciones como a la oposición para trabajar juntos por el bien de las mujeres afectadas", explicó.

Al mismo tiempo, arremetió contra los grupos de la oposición: "Esperamos que se hayan dado cuenta de que su estrategia de desacreditar al sistema andaluz de salud y a los profesionales sanitarios por arañar un puñado de votos no es sólo un tremendo error, sino también una colosal irresponsabilidad".