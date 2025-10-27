Lo peor llegará el miércoles: Andalucía se enfrenta a una borrasca con lluvias fuertes y alertas en cinco provincias

La oleada de borrascas que azotará la península esta semana ya está afectando a Andalucía. El martes seguirán las alertas amarillas en dos provincias, Huelva y Cádiz, y el miércoles una borrasca golpeará de lleno la comunidad aumentando a cinco las provincias con avisos de lluvia, tormenta y oleaje: Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una previsión que puede incluso provocar el aumento de las alertas, todo dependerá de cómo avance esta borrasca que entra por el suroeste.

Este martes, como decimos, las provincias de Huelva y Cádiz estarán en alerta amarilla por lluvias al final del día, desde las 20.00 horas en adelante. La provincia onubense estará en alerta al completo con 15 litros de precipitaciones en una hora, aumentando a 40 litros en 12 horas en la comarca de Aracena. En Cádiz estará afectada la costa con 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora.

Previsión el martes a las 18.00 horas. / Aemet

Para este día se esperan cielos poco nubosos en Andalucía, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante el día, con lluvias débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental de la comunidad.

Una borrasca desembarca de lleno el miércoles

El miércoles habrá un gran empeoramiento del tiempo con una borrasca penetrando por el oeste y barriendo por completo Andalucía. Una inestabilidad que pondrá en alerta amarilla a cinco provincias: Cádiz por lluvias y oleaje todo el día; Córdoba por lluvias de 12.00 horas en adelante, Málaga por lluvias de 06.00 a 18.00 horas; Sevilla por lluvias hasta las 18.00 horas; y Huelva por lluvias y tormentas hasta las 18.00 horas. Estos avisos de Aemet podrán aumentar o disminuir según avance la jornada, dependiendo de cómo reaccione esta borrasca con el paso de las horas.

Previsión el miércoles en Andalucía. / Aemet

La previsión en Andalucía para el miércoles es de cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas generalizadas, localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, donde irán ocasionalmente acompañadas de tormentas, sin descartar que sean localmente muy fuertes. Los vientos serán del este o sureste flojos a moderados en la mitad oriental, girando durante la tarde a oeste o suroeste; de componente sur en el resto, moderados a fuertes.