Sevilla inaugura un Hospital de Día intensivo para los casos "más graves" de TCA: "Los trastornos comienzan a los 10 años"

"Se va a poder evitar que muchos pacientes con casos severos de trastornos de la alimentación se tengan que hospitalizar en Málaga". En febrero de 2023, la entonces consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunciaba que Sevilla contaría con un Hospital de Día intensivo para aquellos pacientes con los casos más graves de trastornos de conducta alimentarios (TCA), com anorexia o bulimia entre otros. Dos años después, este lunes el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llegado hasta el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos para inaugurar un centro "pionero en Andalucía y en España". Este "hito histórico", como lo han bautizado los propios médicos involucrados en el proyecto, es el primero en Andalucía que permanecerá abierto los 365 días del año con una asistencia de 8 a 22h de lunes a viernes y hasta las 15h los fines de semana. La llegada de este recurso coincide en un momento de auge de los trastornos alimenticios: "Los niños cada vez se enferman antes, ahora comienzan a los 10 años", han asegurado los médicos.

"Nace como "recurso intermedio" entre el modelo de hospital de día actual y las unidades de hospitalización con el fin de evitar en lo posible estos ingresos lejos de casa", ha destacado el consejero.

Este lunes, Sanz ha llegado hasta las inmediaciones del antiguo Hospital Militar acompañado por la gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, el delegado territorial de Salud, Manuel Molina, la viceonsejera de Sanidad, María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García. De la mano de Jacqueline Mayoral, la subdirectora del Hospital Virgen del Rocío y Benedicto Crespo-Facorro, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen del Rocío, Sanz ha recorrido el nuevo Hospital de Día intensivo del Muñoz Cariñanos para personas con TCA. El objetivo de este centro de "régimen intensivo de tratamiento" es el de "dar una continuidad completa sin pernocta y evitar retrocesos en los avances terapéuticos durante los fines de semana". Hasta ahora, en Sevilla la única posibilidad para este tipo de personas con casos severos era acudir a hospitales de día abiertos de 8 a 15h y cerrados los fines de semana.

El centro ya cuenta con cuatro pacientes menores de 18 años y ha puesto a disposición un total de 20 plazas. El tiempo medio de estancia es de 4 meses y acoge a los casos "más graves" que tienen un alto riesgo de muerte o de suicidio. Su asistencia se divide en dos programas, el de atención a menores (14-18 años) y uno para mayores de 18 años, según demanda

El centro, que ya cuenta con cuatro pacientes menores de 18 años, ha puesto a disposición un total de 20 plazas y ha calibrado un tiempo medio de estancia de cuatro meses. "No quiere decir que sean 20 personas, porque el tratamiento que aquí se da permitirá que las plazas no se limiten al número de personas", ha aclarado Sanz. De acuerdo con los facultativos, los casos que llegan hasta este centro son aquellos "muy graves" que tienen un alto riesgo de muerte o de suicidio. Su asistencia se divide en dos programas, el de atención a menores (14-18 años) y uno para mayores de 18 años, según demanda. Aquí se atenderán pacientes derivados desde las Unidades de Salud Mental Comunitarias de toda la provincia de Sevilla, así como de los hospitales de día de las unidades de los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Área de Gestión Sanitaria Sur y Hospital de la Merced de Osuna, que cumplan los criterios de inclusión.

Esta "innovadora unidad" se pone en marcha con el objetivo de ofrecer cuidados e intervenciones altamente especializados, flexibles y adaptados a la gravedad y las necesidades clínicas y sociofamiliares de cada paciente, reforzando así la red de atención integral a los TCA en la provincia de Sevilla. Según los médicos impulsores de la unidad, este Hospital de Día intensivo permite que "la paciente no rompa con su entorno y tenga flexibilidad".

El 82% de los casos de TCA se da en mujeres

Los TCA engloban un conjunto de patologías de gran importancia por lo elevado de su prevalencia, el impacto en el bienestar físico y psicológico de los pacientes y su entorno y los elevados costes sanitarios directos e indirectos derivados. De acuerdo con la doctora Mayoral, el tipo de TCA más común es la anorexia nerviosa con conductas comparativas. Sin embargo, desde la pandemia se ha percibido un auge en trastornos como la ortorexia, la obsesión por comer sano o los trastornos obsesivos con el deporte o la ingesta de productos protéicos.

El consejero ha señalado que, en 2023, se trataron en Andalucía 17.597 casos de TCA, de los que el 81,97% son mujeres. En Sevilla, se atendieron a 4.587 pacientes por estos trastornos, de los que el 80% eran mujeres. El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha explicado que el proceso asistencial integrado de TCA recoge el hospital de día como el recurso de referencia para el tratamiento intensivo de los trastornos de la conducta alimentaria. Este dispositivo está instaurado en las cuatro Unidades de Salud Mental de la provincia de Sevilla, con programas específicos para la atención a esta patología en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

En 2023, se trataron en Andalucía 17.597 casos de TCA, de los que el 81,97% son mujeres. En Sevilla, se atendieron a 4.587 pacientes por estos trastornos, de los que el 80% eran mujeres

Cuando la situación de gravedad orgánico-nutricional pone en riesgo vital a la paciente y se precisa un ingreso hospitalario, este ingreso se ha venido realizando en las plantas de endocrinología, medicina interna o propiamente en las unidades de agudos de salud mental que nos son específicas de los hospitales hasta que en 2021 se inauguraron dos unidades especializadas en TCA que incluyen hospitalización completa en Granada y Málaga.

El año pasado, estas unidades especializadas con hospitalización atendieron 27.035 citas de 751 pacientes distintos. La provincia de Sevilla tiene como referencia la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Málaga para aquellos casos que requieran una hospitalización.

"A pesar de cubrir una necesidad claramente detectada, la hospitalización completa en una provincia tan distante conlleva una mayor disrupción de la paciente con su medio social, familiar, laboral y complejiza la participación de la familia en el tratamiento por lo que muchas de las pacientes no llegan a este dispositivo especializado, que evitaremos, en muchos casos, con esta atención especializada intensiva", ha detallado.

Modelo multidisciplinar con atención a las familias

El gran avance que supone la apertura de este centro de día intensivo es que podrá atender durante el horario de tarde a pacientes con actividades formativas o laborales en horario de mañana y en especial para garantizar la escolarización en menores. Para ello, se ofrece "un ambiente terapéutico controlado y supervisado", con tratamientos médicos, psiquiátricos y psicológicos (individuales, familiares y grupales), tratamiento con endocrinología y nutrición, enfermería especialista, con oferta de comedor terapéutico (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), terapia ocupacional y apoyo educativo.

El centro cuenta con un psicólogo, dos psiquiatras, tres enfermeras especialistas en Salud Mental, tres TCAE (técnicos de cuidados auxiliares de enfermería), un terapeuta ocupacional, dos monitores y un endocrino a tiempo parcial, además de contar con el apoyo de otros profesionales: una maestra en Pedagogía Terapéutica, a tiempo parcial, una enfermera nutricionista y un trabajador social. En este sentido, Sanz se ha comprometido en que la maestra PT pueda extender su horario a una jornada completa próximamente.

En infraestructuras, el hospital de día cuenta con área de recepción, sala de espera, taquillas para pacientes, accesibilidad para personas con movilidad reducida, sala de reuniones, espacio terapia ocupacional, aula para docencia y estudio, comedor terapéutico, sala de descanso, control enfermería, almacén de materiales, almacén de enfermería, cuatro consultas de terapia individual, consulta de enfermería, dos salas para terapia grupal, dos aseos para pacientes, uno de ellos adaptado, y un aseo para los profesionales. Cabe destacar que la temperatura media del centro es elevada para aqyudar a las pacientes a mantener una temperatura corporal adecuada teniendo en cuanta que debido a su desnutrición sufren constantes escalofríos. Asimismo, las ventanas del centro se mantienen cerradas por precaución.

Con esta apuesta, el SAS y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias dan un paso "decisivo en la provincia de Sevilla para la atención a las personas con trastornos de la conducta alimentaria", según Sanz, quien ha remarcado que "Sevilla se sitúa a la vanguardia en la calidad asistencial, alineándose con los criterios internacionales de excelencia y fortaleciendo el trabajo desarrollado durante años en los cuatro hospitales de la provincia".