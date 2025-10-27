La Terapia Ocupacional se hace visible en Andalucía

Cada día, miles de personas en Andalucía se enfrentan al reto de no poder realizar las actividades más básicas de su vida: vestirse sin ayuda, preparar su comida, subir escaleras, o incluso volver a disfrutar de un juego o un paseo tras una lesión o enfermedad. Para todas ellas, existe una herramienta capaz de marcar la diferencia: la Terapia Ocupacional. Sin embargo, buena parte de la población aún desconoce su existencia o cómo acceder a ella.

Con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND) ha lanzado una campaña institucional que busca dar visibilidad a esta disciplina sanitaria y reivindicar su papel esencial en la recuperación de la autonomía personal, la funcionalidad y la integración social.

Una campaña que interpela, informa y empodera

Bajo el lema “Terapia Ocupacional: autonomía, funcionalidad, integración”, la iniciativa del COPTOAND se ha difundido durante el mes de octubre en medios y redes sociales, mostrando de forma cercana las tareas cotidianas que una persona deja de poder realizar cuando pierde autonomía, y cómo la intervención de un terapeuta ocupacional puede ayudarle a recuperarlas.

El mensaje central es claro: recuperar la independencia es posible, y existen profesionales formados para acompañar ese proceso.

Queremos que esta campaña actúe como un espejo para muchas personas que ni siquiera saben que existe un recurso que puede ayudarles. Ainhoa Timón Mondéjar — Decana del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía

La iniciativa se dirige a un público amplio: personas mayores, pacientes en proceso de rehabilitación física o neurológica, personas con diversidad funcional, niños y niñas con trastornos del desarrollo o del espectro autista, y también personas con trastornos de salud mental. Todos ellos comparten una misma necesidad: recuperar su funcionalidad y participar plenamente en su entorno.

Una profesión esencial para la calidad de vida

La Terapia Ocupacional es una disciplina sanitaria reconocida en España desde 1961, cuyo objetivo es mejorar la autonomía y la independencia de las personas mediante actividades significativas adaptadas a sus capacidades y necesidades.

Los terapeutas ocupacionales trabajan en hogares, centros sanitarios, sociales y educativos, abordando de forma integral los aspectos físicos, mentales, sensoriales, emocionales y cognitivos de cada persona. Su intervención puede marcar la diferencia entre la dependencia y la vida activa, entre la frustración y la participación social.

En el sistema público, este servicio puede solicitarse a través del médico de atención primaria, aunque también se puede acceder a profesionales en el ámbito privado o concertado. Su trabajo, aún poco conocido por la ciudadanía, resulta clave para favorecer la inclusión, la recuperación funcional y el bienestar emocional.

La Terapia Ocupacional no solo trata lesiones o enfermedades, sino que devuelve a las personas la capacidad de hacer aquello que da sentido a su día a día.

Una mirada hacia la inclusión y la autonomía

La campaña del COPTOAND busca romper el desconocimiento social que todavía rodea a la Terapia Ocupacional y darle la visibilidad que merece dentro del ámbito sanitario y comunitario. Con una imagen fresca, cercana y empática, sus mensajes destacan la importancia de mantener la autonomía funcional como un derecho y no como un privilegio.

El Colegio recuerda que la intervención de un terapeuta ocupacional no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también reduce la carga en familias y cuidadores, previene situaciones de dependencia y favorece la participación social y laboral de las personas.

En un contexto de envejecimiento poblacional y creciente diversidad funcional, la Terapia Ocupacional se consolida como una aliada indispensable para construir una sociedad más accesible, inclusiva y saludable.