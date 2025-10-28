Un accidente laboral cada cinco minutos en Andalucía: "Las muertes se pueden evitar"

Cada cinco minutos ocurre un accidente laboral en Andalucía, cada tres días muere una persona trabajadora en Andalucía y uno de cada cuatro accidentes graves en España se producen en Andalucía. Estos son los principales datos que se extraen del Informe Delegado Territorial de PRL de UGT. El texto desgrana que, lejos de reducirse, en los últimos diez años la siniestralidad laboral ha crecido en la comunidad autónoma y reclaman la puesta en marcha de un perfil para prevenir estos accidentes.

Mientras que en 2014, en Andalucía se produjeron 81.950 accidentes de trabajo, la cifra escala hasta los 107.338 en 2024, un 31% más. Este dato revela que, mientras que la comunidad autónoma supone el 20% de la población total del país, uno de cada cuatro accidentes laborales tienen lugar en territorio andaluz. Sin duda, el año con más siniestralidad laboral de la última década fue 2019, cuando se alcanzaron los 111.383.

Los accidentes se producen sobre todo en el sector servicios, que acumula 65.913 accidentes con baja y 61 fallecimientos. Es en PYMES y microempresas donde la representación sindical es escasa o inexistente, donde estas cifras se multiplican de forma exponencial, ante la falta de responsables sindicales. Algo similar ocurre con las ocupaciones en las que hay elevada subcontratación y temporalidad, lo que fomenta la precariedad laboral.

UGT aboga por el delegado territorial de PRL

"La rigidez de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales con gran dificultad de aplicación práctica en el actual tejido empresarial andaluz no hace más que reforzar nuestros argumentos en la creación de una figura que aporte una mayor flexibilidad y eficacia para llegar a este tipo de centros de trabajo donde existe una insuficiente capacidad de vigilancia y sanción", lamentan desde UGT. En el sindicato defienden la importancia de la creación de un delegado territorial de prevención de riesgos laborales para colaborar con los empleados de las pequeñas empresas.

Ante este panorama, Sánchez reclama actualizar la normativa de prevención de riesgos laborales. "Tiene más de 30 años que ya va siendo hora, ¿no?", ha ironizado el responsable de UGT, que ha insistido en la importancia "de ir modificándola". Esta ley, de carácter estatal, no contempla la figura del delegado territorial, como proponen desde el sindicato, aunque sí que deja la puerta abierta a las comunidades para su desarrollo.

La evolución de los datos es peor si se comprueba el desarrollo de la siniestralidad laboral mortal en Andalucía. En 2014 hubo 88 fallecidos en la comunidad autónoma y en 2024 la cifra subió a los 132. Es decir, cada dos o tres días fallece una persona en la comunidad en su puesto de trabajo. En Europa la siniestralidad mortal ha descendido en este periodo más de un 7%, sin embargo, en Andalucía ha aumentado un 50%, cuatro puntos más que en el resto de España.

La cifra no parece que vaya a mejorar en los próximos años. Como han recordado desde UGT, solo en lo que va de año, han fallecido 95 personas en la comunidad autónoma en accidentes de trabajo. "Para hacernos una idea, son dos autobuses llenos que se cayeron por un precipicio y donde murieron todos los viajeros", ha puntualizado Pablo Sánchez Villega, secretario de salud laboral, sectores emergentes y memoria histórica y democrática de UGT Andalucía. El sindicalista lamenta que "este tipo de muerte no tenían que haber sucedido nunca, pero es que además se pueden evitar".