Amplían la investigación por fraccionamiento de contratos pese al intento del SAS de poner fin a la instrucción

La investigación abierta por el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz se ampliará otros seis meses. La jueza instructora del caso ha aceptado la petición de Podemos (partido que formalizó esta denuncia), del PSOE (que se adhirió posteriormente) y de la Fiscalía frente al criterio del Servicio Andaluz de Salud y del ex alto cargo imputado que han solicitado la finalización de la instrucción.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la instrucción ante una denuncia se puede prolongar durante un plazo máximo de doce meses que en esta investigación por el fraccionamiento de contratos finalizaba este mes de octubre. Sin embargo, si transcurrido este tiempo se entiende que aún no hay elementos suficientes para tomar una decisión se puede ampliar la investigación en periodos de doce meses. La jueza instructora, siguiendo este procedimiento, ofreció a todas las partes esta posibilidad. Y tanto Podemos, como el PSOE y la Fiscalía pidieron la ampliación.

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, denunciante en este caso, ha aplaudido esta decisión de la jueza: "Hay que llegar hasta el fondo de la cuestión y ver cómo desde que gobierna el PP se ha desviado mucho dinero a la sanidad privada mientras se deterioraba lo público. Son unas políticas que pronto serán irreversibles y que han hecho mucho daño".

Rechazo del SAS y del alto cargo que figura como investigado

Esta decisión, sin embargo, ha sido recurrida por el Servicio Andaluz de Salud, que ha pedido que la investigación se dé por finalizada y ha cuestionado la decisión de la jueza al considerarla "no justificada". "La adopción de cualquier medida restrictitiva ha de hacerse con la justificación adecuada lo que reiteramos no se ha producido ni con las alegaciones de las partes ni con el auto", recoge el escrito de los servicios jurídicos de la Consejería.

En términos similares se expresa la defensa del único cargo que figura como investigado, el director económico de la central de compras de Cádiz del SAS. En este caso, además, han pedido el archivo de la causa abierta sin que, según el escrito hayan tenido una respuesta por parte de la jueza instructora.

Una investigación de 235 millones

La causa se abrió a partir de una denuncia de Podemos en el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Se investiga el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud que suman 235,4 millones de euros.

La denuncia parte de los informes de la Intervención de la Junta que auditó los contratos provinciales del SAS y alertó a la Consejería de Salud de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. De momento solo la investigación en el juzgado gaditano está abierto. Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

Inicialmente el Gobierno andaluz solicitó personarse como perjudicado y así se aceptó en abril. Sin embargo los servicios jurídicos de la Junta cambiaron de posición porque suponía admitir que se han podido cometer irregularidades con efectos sobre las cuentas autonómicas. Así que tras la aceptación, los servicios jurídicos del SAS cambiaron su posición y finalmente están en la causa como responsable civil subsidiario. Podemos continuará además personada como acción popular sin tener que depositar ninguna fianza, así vuelve a manifestarse la instructora.

El alto cargo que ha prestado declaración ante la juez de Cádiz, Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS negó conocer anomalías en estos procedimientos. El responsable de la Junta se negó a contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía, y solo contestó a su abogado defensor.

Además de esta causa, existe otra abierta en Sevilla por los contratos de emergencia firmnados por el Servicio Andaluz de Salud después de la pandemia. En este caso la denuncia partió del PSOE y figuran como investigados los tres últimos gerentes de este organismo que tendrán que declarar el próximo mes de noviembre.