Andalucía destina 214 millones a ampliar plantilla tras la crisis sanitaria y atenúa el déficit de Enfermería con 1600 contratos

En Andalucía no sólo faltan médicos. La crisis de los cribados de cáncer de mama ha vuelto a poner en evidencia la falta de personal especializado en todos los servicios, y de ahí que la Junta de Andalucía haya aprobado un incremento de la plantilla de 3.893 personas que costará 214 millones de euros adicionales y que situará el volumen de trabajadores del servicio en torno a los 120.000. Es decir, más de una tercera parte del total de profesionales públicos que dependen de la Administración autonómica.

En esta ampliación de la plantilla, que se realizará inicialmente a través de contrataciones de la bolsa de empleo, tendrá protagonismo además de los médicos (más de 750) los profesionales del Servicio de Enfermería y Fisioterapeutas. En total, se incrementará la plantilla del Servicio de Enfermería y Fisioterapia en unas 1.800 plazas. Una cifra que supone uno de los mayores aumentos de los últimos años pero que a juicio de sindicatos como Satse o CCOO sigue siendo claramente "insuficiente".

En el Servicio Andaluz de Salud hay en torno a 33.000 enfermeros y enfermeras y los cálculos sindicales apuntan a que harían falta otros 20.000 para alcanzar la media por habitante de otros territorios y sobre todo de los principales países europeos. "Con este acuerdo recuperamos parte de lo que se perdió en la pandemia pero siguen faltando muchos profesionales", explica José Sánchez Gámez, Secretario General de SATSE Andalucía.

Concretamente, el acuerdo aprobado por el Gobierno andaluz crea 1.000 plazas nuevas de enfermeros, 70 de matronas, 36 de especialistas en medicina familiar, 69 para salud mental, 272 fisioterapeutas y 429 auxiliares de cuidados de enfermería. "Aún faltan muchos más y el problema es que aún desconocemos dónde van a ir estas plazas", apuntan desde Satse. En total, casi 1.602 de enfermería y otras 272 de fisioterapia.

Refuerzos en otras categorías

No son los únicos departamentos que podrán reforzarse con este nuevo incremento de plantilla, que sigue la línea de los aprobados durante 2024. El SAS aprovechará para estabilizar las 34 plazas de farmacéuticos que tiene contratadas y que están permitiendo, según sus datos, un ahorro en el gasto. También incorporarán 235 administrativos para distintos sectores, 64 auxiliares administrativos, 35 odontoestomatólogos, 75 logopedas, 56 terapeutas ocupacionales 349 técnicos especialistas.

Desde los sindicatos aprecian que ha habido "improvisación" en los números. De hecho, la oferta de empleo público correspondiente a 2025 (de la que forma parte este aumento de plantilla) se modificó prácticamente de una semana a otra a raíz de la crisis por los cribados de cáncer. Prácticamente se sumaron de pronto mil plazas de enfermería más hasta rozar las 2.300 en total.

En total, la oferta pública de empleo correspondiente a 2025 se ha situado finalmente en 10.289 plazas entre todas las categorías una cifra que incluye el aumento de plantilla así como todas las vacantes que se han generado principalmente por las jubilaciones.

Esta propuesta fue trasladada por la Consejería a la mesa sectorial aunque como subrayan desde CCOO llegó sin una previa negociación. "Hay un incremento pero sigue insuficiente ante las necesidades de personal que tenemos en Andalucía", explica Daniel Gutiérrez representante del sindicato.

Un presupuesto sanitario de 16.265 millones de euros

El presupuesto de Sanidad ascenderá a 16.265 millones de euros lo que supone 1.000 millones del dinero disponible el pasado año y prácticamente una tercera parte del volumen global de recursos de la Administración autonómica. Este dinero debe incorporar, entre otras cuestiones, el aumento de plantilla así como inversiones en nuevas infraestructuras como el hospital proyectado en Málaga valorado en más de 500 millones de euros.

Las cuentas de 2026, que suman 51.397 millones de euros, incluirán además un incremento de los recursos destinado a la dependencia ante el aumento del número de prestaciones. En total, según las cifras difundidas por la consejera de Hacienda, Carolina España, ascenderá a 2.610 millones de euros.