Moreno defiende ante la patronal la "estabilidad" que da las mayorías amplias: "Valoremos lo que tenemos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este martes ante un foro empresarial los beneficios de la estabilidad política y social como motor del crecimiento económico, recordando que dicha estabilidad “se construye desde las mayorías amplias”. Durante su intervención, Moreno ha subrayado que “sin mayoría parlamentaria no hay estabilidad”, una “lección” que, según ha insistido, “debemos valorar”.

En su intervención en la clausura del Día de la Empresa en Andalucía, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y en la misma jornada en que el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para 2026, el presidente de la Junta ha subrayado que “la estabilidad es difícil de conseguir y fácil de perder”.

“Pese a lo que ocurre en otros lares —caso de Extremadura, donde la presidenta del PP, María Guardiola, ha convocado elecciones por no aprobar los presupuestos—, lo que pasa aquí con naturalidad —presupuestos en Andalucía aprobados en tiempo y forma— es fundamental para el crecimiento económico y para la confianza institucional”, ha argumentado Juanma Moreno.

Estabilidad política y crecimiento económico

“Sí pasan, y muchas cosas, si no se aprueban presupuestos”, ha sostenido el presidente andaluz en alusión directa a la falta de presupuestos del Gobierno de España. “Las cosas se van paralizando”, ha sentenciado, destacando que la estabilidad política en Andalucía ha permitido que la economía regional “goce de buena salud”.

En este punto, ha agradecido a los empresarios andaluces el “nivel de complicidad, diálogo y cordialidad” durante sus años de mandato, refiriéndose también a las próximas elecciones autonómicas y a su deseo de continuar al frente del Ejecutivo: “Quiero confiar en que el año que viene estaré aquí”, ha dicho en alusión a la CEA.

Presupuestos de Andalucía 2026

El proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026 asciende a 51.597,9 millones de euros y prevé un crecimiento económico del 2,3% y la creación de 85.750 empleos, de forma que la tasa de paro se sitúe por debajo del 14%.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha informado en rueda de prensa de que estos Presupuestos 2026 son los cuartos y últimos de la legislatura, y que, como en los años anteriores, han sido aprobados “en tiempo y forma”.