Csif exige un "refuerzo" en la sanidad pública para no privatizar mamografías: "No contemplan la falta de sanitarios"

El sindicato Csif pide a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad que no se privaticen las pruebas diagnósticas de cáncer de mama. En un comunicado firmado por el sindicato más representativo en las administraciones públicas reclaman “medidas estructurales" para solventar el problema con los retrasos en el cribado. "No queremos parches temporales que no contemplan una realidad como es la falta de personal sanitario dispuesto a trabajar en la sanidad pública por las malas condiciones laborales y salariales que se ofrecen”. En este sentido, Csif reivindica que se refuerce el servicio público y que no se destinen más recursos a conciertos con entidades privadas para realizar pruebas diagnósticas.

La principal petición del sindicato se eleva a nivel nacional: exigen que se refuerce el Sistema Nacional de Salud (SNS) para realizar pruebas de cribados de cáncer de mama tras los fallos detectados en Andalucía en lugar de cerrar conciertos con entidades privadas para realizar estas pruebas diagnósticas. "La Administración debe realizar un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido y ser totalmente transparente con la ciudadanía, las organizaciones sindicales y las asociaciones de pacientes”, apuntan en el escrito publicado. También han pedido que cualquier responsabilidad derivada de los errores en el programa de cribado sea asumida por la Administración y se evalúen compensaciones o indemnizaciones al respecto.

Del mismo modo, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha recordado que el sindicato ha propuesto el establecimiento de un plazo temporal máximo para la comunicación de los resultados de un cribado para reducir la incertidumbre, así como la posibilidad de que, si pasado un tiempo los usuarios no han recibido comunicación alguna, se puedan reclamar los resultados a través del médico de familia.

"Los planes de choque son una quimera"

Girela ha insistido en que los planes de choque para el cribado del cáncer de mama, de colon y de cérvix anunciados por la Junta de Andalucía son “una quimera” y ha instado a la Administración a que mire de frente la realidad de la sanidad pública andaluza, cada vez más debilitada.

El sector de Sanidad de Csif Andalucía, que ha vuelto a mostrar su apoyo a las mujeres afectadas por los errores en el plan de cribado, ha pedido a la Administración que “ponga fin de una vez por todas a un mal endémico del sistema sanitario público como es la fuga de talento, derivada de la mala gestión por parte de la Administración”. En este sentido, se ha referido a la “ilusoria intención de la Consejería de Sanidad de contar, por arte de magia y en un período exprés, con cientos de profesionales para enmendar errores continuados en el tiempo”.

"Para apagar un fuego sí se ponen en marcha acciones"

La Central Sindical, asimismo, ha reiterado su perplejidad por la rapidez de la Consejería de Sanidad para anunciar unas medidas que, sin embargo, hasta el momento no se contemplaban. “Resulta asombroso que ahora, cuando el Gobierno andaluz necesita apagar un fuego, sí se puedan poner en marcha cuantas acciones sean necesarias con sus correspondientes cuantías económicas. La Administración debería aplicar a sus políticas una máxima esencial cuando hablamos de salud como es la prevención para evitar males mayores”, ha referido Girela.

Cumplimiento del Pacto de la Atención Primaria

El sindicato ha exigido a la Junta de Andalucía el cumplimiento inmediato del Pacto para la mejora de la Atención Primaria, firmado en 2023 y pendiente de su ejecución en su mayor parte “por la dejadez de una Administración que hasta el momento no ha creído necesario insuflar aire a un sistema sanitario en estado crítico”.

Girela se ha referido al Pacto de Carrera Profesional, también rubricado en 2023, que supondría un reconocimiento al trabajo que realizan cientos de miles de profesionales de la sanidad andaluza. “No podemos consentir que se ponga en tela de juicio la credibilidad de un sistema sanitario que se cae a pedazos y cuyo sostén son el compromiso y la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores, que, dicho sea de paso, merecen todo nuestro respeto y admiración. Hay que trabajar para que el propio personal del SAS recupere el sentimiento de pertenencia al mismo”, ha añadido.

Por último, la Central Sindical ha lamentado que “la Consejería haya tenido que esperar a que se desate la tormenta para cambiar de actitud por sus graves errores, años de soberbia y gestión economicista”; asimismo, se ha referido a “la supuesta voluntad de diálogo que el consejero Sanz viene predicando en las últimas semanas, que, aunque la intención es de agradecer, llega el momento de pasar a los hechos”