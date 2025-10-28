Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería
La Policía Nacional está al cargo de la investigación de unos hechos ocurridos en el centro de La Granja
La Policía Nacional de Jerez de la Frontera ha detenido a una profesora por un presunto delito de maltrato a menores. Los hechos ocurrieron en el Centro de Educación Infantil de La Granja, que despidió a la maestra, y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) investiga lo ocurrido.
Según adelantó Diario de Jerez, unas cámaras de seguridad colocadas por la guardería para esclarecer los hechos tras las denuncias de las familias captaron las agresiones a cuatro menores y precipitaron el despido de la mujer el pasado viernes. La docente llevaba varios años en esta guardería, según denuncian los familiares.
La Junta ha confirmado que ha sido el propio centro el que ha actuado cuando ha visto "alguna señal de alarma", tomando las medidas oportunas al tener la competencia en materia de contratación de personal y funcionamiento del centro, y que en la Delegación Territorial de Educación no se ha recibido denuncia alguna a este respecto.
Noticia en actualización
