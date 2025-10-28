Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se encuentran los embalses andaluces tras 24 semanas de sequía y antes del cambio de tiempo

Los embalses pierden 30 hectómetros cúbicos en una semana tras volver las lluvias a Andalucía

Archivo - Imagen de archivo del pantano de los Hurones, en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate en la provincia de Cádiz.

Archivo - Imagen de archivo del pantano de los Hurones, en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate en la provincia de Cádiz. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 41,76% de su capacidad total —con 4.628 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados de un total de 11.082 hm³—, lo que supone una disminución de 30 hm³ respecto a la semana anterior, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A pesar de este descenso, los pantanos de Andalucía mantienen niveles superiores a la media de la última década y presentan una clara mejoría frente al mismo periodo del año pasado.

Pese a esta nueva bajada, los pantanos andaluces registran 4,89 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,87% con 4.086 hm³, y 11,47 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.360 hm³.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,03%, con 3.294 hm³, lo que significa 16 menos en una semana.

Cuenca del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza

Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.842 hm³) y mejoran en 704 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.590 hm³. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 43,52% y baja así a los 511 hm³, una pérdida total de siete hm³ en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (450 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 257 hm³ en este periodo.

Otras cuencas: Tinto, Odiel, Piedras y Guadalete-Barbate

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 143 hm³, lo que significa dos menos que hace una semana, y se sitúan al 62,44% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (152 hm³), y cuentan con 20 hm³ menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 163 hm³.

La demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, en Cádiz, baja al 41,18% de su capacidad total, con 680 hm³, lo que supone cinco menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 330 hm³ más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 350 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (642 hm³).

Situación hídrica en España

La reserva hídrica española está al 51,6% de su capacidad total. Los embalses nacionales almacenan actualmente 28.910 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo en la última semana en 296 hm³, equivalente al 0,5% de la capacidad total de los embalses del país.

Muere una joven en un piso de estudiantes en Granada pese a los intentos de reanimación

Moreno defiende ante la patronal la "estabilidad" que da las mayorías amplias: "Valoremos lo que tenemos"

Así se encuentran los embalses andaluces tras 24 semanas de sequía y antes del cambio de tiempo

Andalucía sube un 40% su inversión en vivienda y destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y dependencia

Csif exige un "refuerzo" en la sanidad pública para no privatizar mamografías: "No contemplan la falta de sanitarios"

Muere un militar portugués tras ser embestido por una narcolancha en el río Guadiana

Ya es oficial el calendario laboral de 2026: Andalucía tendrá cuatro fines de semana largos y dos 'superpuentes'

Amplían la investigación por fraccionamiento de contratos pese al intento del SAS de poner fin a la instrucción

