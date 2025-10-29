Activan el mensaje de Es-Alert en 43 municipios de Huelva por el temporal

La Junta de Andalucía ha remitido un mensaje de emergencia Es-Alert a un total de 43 municipios de la provincia de Huelva, distribuidos entre el litoral y las comarcas del Andévalo y el Condado. Se trata de una alerta preventiva, emitida a través del sistema de avisos masivos a la población, con el objetivo de garantizar una comunicación inmediata ante posibles incidencias.

En la costa onubense, el aviso ha alcanzado a doce municipios: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el Andévalo y el Condado, el mensaje se ha distribuido en 31 localidades: El Almendro, Alosno, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, El Granado, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Villarrasa.

El sistema Es-Alert, también conocido como 112 inverso, permite enviar mensajes de texto simultáneos a los teléfonos móviles ubicados en zonas concretas. Estos avisos incluyen una señal sonora característica que no puede ser silenciada y ofrecen instrucciones de autoprotección o información relevante en tiempo real.