Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados

Andalucía estrena en 2026 un nuevo modelo de financiación. Por primera vez dejará de pedir créditos a los mecanismos previstos por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas y sólo acudirá a bancos y fondos privados. En total, solicitará a través de esta vía 3.820 millones de euros una cuantía muy similar a la del año 2025, pero con la diferencia de que el pasado ejercicio una parte se solicitó al Gobierno central, una vía que la Junta ha decidido dejar en suspenso en pleno pulso por la propuesta de quita de deuda del Gobierno central.

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía, el mayor que ha tenido la Administración autonómica con 51.597 millones de euros, se ha diseñado con déficit cero, es decir, sin incorporar un incremento del endeudamiento ante la ausencia de una directriz clara de la Administración estatal a las comunidades. No obstante, esto no quiere decir que no vayan a solicitarse créditos. Simplemente que estos no se dedicarán a ejecutar nuevos proyectos o compromisos de gastos sino a amortizar préstamos anteriores.

Así, este año 2026 la Junta de Andalucía pedirá créditos por un importe de 3.595 millones de euros para amortizar préstamos de años anteriores, 223 millones para afrontar los aplazamientos de la liquidación negativa de 2008 y 2009 y 2,3 millones por anticipos reintegrables de fondos europeos FEDER para proyectos de innovación que deben ser reembolsados. En total 3.820, una cifra levemente superior a los 3.731 que se planificaron para el ejercicio 2025.

Existe, no obstante, una diferencia sustancial entre ambos años. En 2025, como viene ocurriendo desde hace años, el Gobierno andaluz dividió este endeudamiento entre los mercados privados y los fondos estatales de créditos diseñados para las comunidades autónomas, una vía que ya ha decidido descartar. "Vamos a tener autonomía plena porque hemos conseguido una solvencia suficiente ante los mercados para conseguir mejores condiciones de financiación", explicó la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, quien subrayó las últimas calificaciones de las agencias de evaluación de la deuda que han mejorado la posición andaluza.

Incremento del endeudamiento

Esta renuncia a los mecanismos estatales de financiación sitúa a Andalucía en un marco similar al de la Comunidad de Madrid que ni en los momentos de mayores problemas de liquidez de las autonomías tuvo que recurrir al endeudamiento con el Estado. Al mismo tiempo, ha sido uno de los argumentos empleados por la Consejería de Hacienda para desestimar la propuesta de quita de deuda del Gobierno de España.

El Ejecutivo central ha ofrecido a Andalucía la condonación de 18.790 millones de deuda, lo que supone prácticamente la mitad del total que asciende a 41.442 según los últimos datos del Banco de España. Estos supondría un ahorro de en torno a 140 millones de euros al año durante un periodo de amortización de aproximadamente una década (hasta sumar casi 1.400 millones de euros). La propuesta ha sido rechazada por el Gobierno andaluz que subraya que es una "cesión al independentismo" (viene de un acuerdo con ERC) y que no beneficia a Andalucía.

De acuerdo con los datos de la Junta de Andalucía, aunque el endeudamiento haya aumentado en Andalucía (en los últimos tres años ha pasado de 37.870 millones de euros a 41.442) sigue estando muy debajo de la media española en relación con el PIB (un 19%) y en función de la población (4801 euros por habitante).