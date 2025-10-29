Antonio Sanz se reúne con Amama tras su enfrentamiento por la crisis del cribado y abren una etapa de "colaboración"

El giro en la relación entre la Junta de Andalucía y la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) se ha completado este miércoles con la primera reunión entre el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y la entidad que preside Angela Claverol. Cuando se cumple un mes de la difusión en la Cadena SER de los primeros testimonios de mujeres que habían sufrido retrasos y fallos en el sistema de cribados, ambas partes han mantenido una cita que el Gobierno autonómico ha calificado como "larga y fructífera". En el encuentro se ha acordado abrir una etapa de "diálogo y colaboración mutua".

La asociación Amama ha ejercido de portavoz de decenas de casos de mujeres que han sufrido los fallos en el sistema de cribados de cáncer de mama. Fue esta entidad, de hecho, quien mantuvo una reunión con la anterior consejera, Rocío Hernández, que marcó un punto de inflexión en la crisis. Días después fue cesada. Posteriormente, la entidad protagonizó un duro choque con el Gobierno andaluz al denunciar a la Fiscalía "borrados y manipulaciones de pruebas" y convocando una manifestación que se celebró finalmente el pasado domingo.

Durante estos días Amama ha declinado distintas invitaciones del Gobierno andaluz a mantener una reunión con el nuevo consejero o con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero en los últimos días, la Junta ha protagonizado en público y en privado un acercamiento que ha desembocado en la reunión celebrada este miércoles. Esta reunión se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla.

"Ha sido un encuentro largo y fructífero. Aunque tenemos que ser muy prudentes y se ha acordado trasladar toda la información de manera conjunta", apuntó el consejero Antonio Sanz durante la presentación del proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 en la provincia de Cádiz. En el encuentro la Consejería ha trasladado a la entidad todos los compromisos y los planes puestos en marcha "para mejorar el programa de cribado de cáncer de mama, reforzar la prevención y garantizar la mejor atención a las mujeres andaluzas".

Durante el encuentro, Amama ha comunicado al consejero su intención de participar en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de Acción del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, foro en el que se evaluarán avances y se seguirá trabajando en la mejora del sistema. Además, el consejero y la presidenta de la asociación han establecido que a partir de ahora se celebrarán reuniones centradas en varias áreas dejando constancia, por parte de Amama, que "cualquier plan de futuro tiene que acoger a la totalidad de las mujeres afectadas".

La Asociación ha aprovechado su encuentro con Sanz para trasladarle su "desconfianza en cuanto a la administración". "Se han desoído nuestras quejas, necesidades y aportaciones como colectivo", han expresado en un comunicado. Por ello, han instado al consejero a "emprender acciones efectivas, eficientes y con premura para recuperar la confianza en el sistema andaluz de sanidad".

La asociación está preparando en torno a 150 demandas de responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía por los daños causados a las mujeres afectadas por los fallos del cribado. Una vez que se presenten la Administración autonómica tendrá un plazo de seis meses para responder y promover un acuerdo en materia de indemnización o, como establece la ley, se iniciará un contencioso administrativo.

Ronda de reuniones

Desde su llegada a la Consejería de Sanidad, Antonio Sanz ha puesto en marcha un calendario de reuniones con sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes con el objetivo de resolver la crisis por los fallos en los cribados de cáncer y afrontar una serie de mejoras en el sistema sanitario. En esta línea, además, puso en marcha una comisión de seguimiento para analizar lo ocurrido y realizar un seguimiento de las medidas propuestas que se reunió por primera vez el pasado viernes.

Aunque se habían realizado distintas invitaciones, la Junta de Andalucía no había conseguido incorporar a esta ronda de contactos a Amama, que ha ejercido como portavoz de decenas de casos durante la crisis de los cribados de cáncer. De hecho, declinó asistir a la comisión de seguimiento y rechazó cualquier encuentro hasta que no estuvieran encauzadas las medidas para resolver los problemas.

El Gobierno andaluz ha pasado en este sentido de un discurso que cuestionaba a la entidad y sus denuncias a una "mano tendida" coordinada específicamente por el consejero Antonio Sanz. De hecho, el propio presidente desautorizó a su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, tras la manifestación del domingo y subrayó que en "ningún caso" la protesta podía calificarse como "un fracaso".