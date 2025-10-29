Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera

Jornada de intensas lluvias la de este miércoles en Córdoba. En la capital, la borrasca ha dejado más de 37 litros por metro cuadrado, según la última actualización de las 19.00 horas. Hinojosa del Duque es la localidad donde más ha llovido, con más de 58,3 litros por metro cuadrado.Además, el 112 ha notificado más de 600 incidencias en Andalucía, cinco de ellas en Córdoba.

La Subbética y la Campiña cordobesa continúa en aviso amarillo por tormentas, viento y fuertes precipitaciones. La primera lo hace hasta el final de la jornada y la segunda hasta las 21.00 horas. Por su parte, en la sierra de Córdoba no hay ningún aviso activo, aunque ha estado hasta esta tarde en nivel naranja por lluvias y tormentas.

De acuerdo con los datos de la Aemet, la estación del aeropuerto de Córdoba ha registrado 37,3 litros hasta las 19.00 horas, más de la mitad (10,6 litros) entre las 13 y las 14 horas. En Fuente Palmera, se han contabilizado 58,4 litros, de los cuales 9,6 cayeron entre las 7.00 y las 8.00 horas y 13,2 entre las 13.00 y las 14.00 horas.

Temporal de lluvia y viento en Córdoba: el paraguas toma el protagonismo / A.J. González

En Hinojosa del Duque se han registrado 58,3 litros (10,6entre las 12 y las 13.00), en Villanueva de Córdoba 42,4 litros, en Montoro 21,6 litros y en Cardeña 40,0 litros. En Doña Mencía se han registrado 33,2 litros.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido cerrar los parques públicos de la ciudad por precaución. Son las mediciones más destacadas de una jornada marcada por la inestabilidad y en la que las lluvias continuarán siendo protagonistas durante todo el día.

Incidencias

El Servicio de Emergencias 112 ha señalado que se han notificado en Andalucía más de 600 incidencias, según la última actualización de las 14.54 horas. La gran mayoría de ellas han tenido lugar en las provincias de Sevilla y Huelva. En esta última ha tenido lugar el suceso más destacado, cuando esta mañana una persona ha resultado herida al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de la localidad onubense de Gibraleón. Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se han desplazado al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios, que han conseguido estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Las incidencias en Córdoba capital han sido de carácter leve y relacionadas con anegaciones y problemas en el alcantarillado. Los bomberos han acudido a una vivienda en el número 2 de la calle Alonso El Sabio para un saneamiento. En Dos Torres, el arroyo Milano se ha desbordado e inundado la carretera del polígono industrial. En dicha, vía, ha habido una gran acumulación de agua y barro en el tramo que conecta la gasolinera con la ermita de San Roque, lo que ha dificultado la circulación. El centro de Lucena también se ha visto afectado, y se han generado balsas de agua en diferentes puntos, lo que ha obligado a cortes puntuales del tráfico.

Previsión para Córdoba capital los próximos días. / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba este jueves

Este jueves, 30 de octubre, la Aemet espera cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la Subbética y de madrugada, y que tenderán a remitir por la tarde. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 23º; en Lucena, entre 13º y 21º; en Pozoblanco, entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 21º.

Este es el pronóstico en algunas de las localidades principales de la provincia: