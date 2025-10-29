La lluvia pone en alerta a Andalucía: 80 avisos por inundaciones y retenciones

La lluvia ya se hace notar en Andalucía. En las últimas horas se han registrado más de 80 incidencias en toda la comunidad debido a las inclemencias meteorológicas, la mayor parte de ellas en la provincia de Sevilla. Según informa el 112, se acumulan anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras.

Lo último que se ha podido conocer es que se han cortado los túneles de la A-92 entre Palmete y Alcalá de Guadaíra, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de Twitter. La incidencia afecta al sentido Osuna, donde la circulación permanece interrumpida entre los kilómetros 5 y 10.

De los 80 avisos recibidos por el 112, 69 han sido en la provincia sevillana. Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense han sido las poblaciones con más avisos, especialmente entre las 03.43 horas y las 04.30 horas de este miércoles.

Los avisos se han producido en algunos casos también por culpa de caídas de ramas y árboles. Se han contabilizado igualmente problemas en algunos elementos del mobiliario urbano tales como farolas o señales de tráfico debido a las precipitaciones y el viento

A través de un comunicado, el 112 ha explicado que la mayoría de los avisos son por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como por balsas de agua en la red secundaria de carreteras y algunas caídas de ramas y árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.

Emergencias de Sevilla ha avisado a través de sus redes sociales de que "con ocasión de la acumulación de aguas como consecuencia de las lluvias, se pueden producir cortes puntuales de tráfico en algunos puntos del viario en Sevilla". Por esta razón, la Policía Local "ha activado cortes en los casos necesarios mientras intervienen los servicios operativos para la normalización del tráfico en la calle Pino Albar en el cambio de sentido de A-92".

Igualmente, han solicitado que se sigan las indicaciones de los agentes y se extremen las precauciones al conducir. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre de los parques públicos por motivos de seguridad ante la acumulación de agua y el riesgo de caída de ramas.

En estas primeras horas, se han producido "atascos a la salida de Sevilla Este por la avenida de la Ciencia, y retenciones en la entrada a la capital por la A-49".

También se han detectado balsas de agua en la A-92, a la altura de Leroy Merlin en sentido Alcalá de Guadaíra, y acumulaciones en varias zonas bajas de Dos Hermanas, lo que ha requerido la intervención de los servicios municipales para facilitar el tránsito y evitar incidentes.

Un muro se ha caído en Huelva

Por el momento, las incidencias meteorológicas registradas no son de gravedad ni han supuesto daños personales. En este sentido, la más llamativa ha sido la que se ha producido en La Puebla de Guzmán, donde se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo. En esta provincia también se han visto afectadas La Puebla de Guzmán, Almonaster La Real y Los Marines.

En la zona del Marco del Jerez también se han registrado distintas incidencias. Las poblaciones de Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar han sufrido incidencias de distinta índole, aunque ninguna reviste de especial gravedad.

En Córdoba, el aviso se ha producido en la localidad de Santaella, sin que se conozcan más datos.

Situación de los embalses

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado importantes acumulados de agua en la provincia de Sevilla, según los datos del pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En Isla Mayor se han recogido 68 litros por metro cuadrado, mientras que en Sevilla capital se han registrado 38 litros y en El Viso del Alcor, 43 litros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas, además de rachas de viento de hasta 70 km/h. El aviso naranja estará activo en todas las comarcas de Huelva y en la Campiña y Sierra Norte de Sevilla, mientras que otras provincias andaluzas —Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada— se encuentran en aviso amarillo por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

Recomendaciones a la población El 112 Andalucía recuerda la importancia de seguir medidas básicas de autoprotección: Evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad.

por carretera. Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad. Reducir la velocidad al conducir bajo lluvia , aumentar la distancia de seguridad y no atravesar zonas inundadas o con balsas de agua.

, aumentar la distancia de seguridad y no atravesar zonas inundadas o con balsas de agua. Si se cruza una zona anegada, probar los frenos con suavidad al salir del área afectada.

al salir del área afectada. Si el agua alcanza el eje de las ruedas, abandonar el vehículo inmediatamente y buscar un lugar seguro.

y buscar un lugar seguro. No acampar ni estacionar junto a cauces de ríos , incluso aunque estén secos, por riesgo de crecidas súbitas.

, incluso aunque estén secos, por riesgo de crecidas súbitas. En el campo, durante tormentas, alejarse de árboles, piedras solitarias y objetos metálicos que puedan atraer rayos.

que puedan atraer rayos. En zonas costeras, evitar los paseos marítimos, rompeolas y miradores durante el temporal.

durante el temporal. En casa, ante riesgo de inundación, subir a las plantas altas y evitar sótanos y garajes.

y evitar sótanos y garajes. Ante fuertes vientos, cerrar puertas y ventanas y retirar objetos sueltos (macetas, toldos, sillas o tendederos) que puedan caer a la calle.

y (macetas, toldos, sillas o tendederos) que puedan caer a la calle. En la vía pública, mantenerse alejado de árboles, muros o cornisas inestables y extremar precauciones cerca de edificios en construcción o deteriorados.

y extremar precauciones cerca de edificios en construcción o deteriorados. Si el viento sorprende en carretera, detener el vehículo y refugiarse en un lugar seguro, nunca permanecer dentro del coche en zonas expuestas.

La Junta de Andalucía mantiene activado desde el lunes el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de preemergencia, lo que implica el seguimiento continuo de las previsiones meteorológicas y la coordinación de los servicios de protección civil.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se debe llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día.