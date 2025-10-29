Bloqueo salarial: el motivo por el que están llamados a manifestarse medio millón de funcionarios andaluces

Trabajadores del Estado, la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos están llamados a manifestarse el próximo jueves 30 de octubre por la congelación de sus sueldos. Los sindicatos han convocado a más de medio millón de funcionarios andaluces para denunciar que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública mantiene bloqueada la mesa de diálogo para actualizar los salarios de los empleados públicos.

CCOO, UGT y CSIF han retomado la unidad sindical para denunciar la "importante" perdida de poder adquisitivo a la que están sometidos los funcionarios en España y en Andalucía en particular. Los tres sindicatos han convocado a los funcionarios este miércoles en la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza de España, para reclamar al ministro Óscar López que se siente con ellos en la mesa de negociaciones.

El poder adquisitivo de los funcionarios andaluces ha caído drásticamente en los últimos 15 años. Solo en 2025, CSIF sostiene que "han perdido algo más de un 3%". "El último acuerdo que firmamos UGT y CCOO hizo posible un aumento salarial interesante", explica Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT. Aunque sí que hubo una mesa de negociación para el aumento de los salarios en 2022, el sindicato mayoritatio quedó al margen al considerarlo "insuficiente".

Amenazas de huelga

La situación es más pronunciada si se echa la vista atrás. En los últimos 15 años, con los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza el 20% en comparación. "Un médico ha trabajado desde 2010 18 meses gratis para la administración", denuncia Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía.

Los funcionarios viven una época convulsa en materia de protestas. Al bloqueo salarial, se suman también distintas reclamaciones de los funcionarios hacia el estado. Girela señala que es importante "reivindicar que se abra la negociación porque hay muchas mas cuestiones como el refuerzo de plantilla, eliminar la tasa de reposición, el tema de la temporalidad, condiciones de jubilación...". "Nosotros no tenemos demasiadas esperanzas habida cuenta de la cerrazón del ministro que no nos recibe", lamenta el líder de CSIF en la comunidad autónoma.

Si el ministro no convoca a los representantes de los trabajadores, los sindicatos preparan un calendario cargado de movilizaciones para los próximos meses. A la del día 30, que tendrá lugar frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España, le seguirá una gran convocatoria en noviembre en Madrid frente a la sede del Ministerio. Si sus protestas no tienen respuesta, promoverán una huelga en el mes de diciembre, la primera de los funcionarios desde que gobierna Pedro Sánchez.

Protestas contra la Junta

Desde UGT recuerdan que, en el caso andaluz, la falta de actualización salarial se percibe aún más, ya que hace 20 años que no se produce una desde la administración autonómica. Desde CCOO denuncian que los "trabajadores y trabajadoras que constituyen los servicios públicos y que generan un beneficio evidente a la sociedad andaluza" y junto al resto de sindicatos exigen que las mejoras salariales también se produzcan en la comunidad autónoma.

"CCOO dice basta el maltrato de los trabajadores y trabajadoras públicas de Andalucía, ejercido por la Junta y por el Gobierno central", sostiene José Pelayo Galindo, coordinador de la Red Pública de CCOO en Andalucía. A la protesta por la falta de una actualización salarial a nivel nacional, UGT y CCOO han sumado una manifestación desde San Telmo para exigir a la Junta que firme el acuerdo para la transformación de a Función Pública en Andalucía, que la Consejería de Justicia frenó de forma repentina.

Ambos sindicatos desgranan a El Correo de Andalucía que, al inicio de la reunión que mantuvieron el pasado 12 de octubre, en la mesa de negociación con la Consejería de Justicia les informaron de un cambio de planes. Había que "destinar mas presupuesto a la parte sanitaria por toda la situación que se está dando". por lo que les reducían una serie de partidas económicas ya pactadas. Entre las principales novedades que planteó Justicia en el encuentro había, según CCOO, "recortes a las categorías más bajas y al sector público instrumental", a los "más necesitados".