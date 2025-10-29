Violencia machista
Buscan a un hombre tras apuñalar gravemente a su pareja en Isla Cristina
Después de la agresión se ha dado a la fuga
La Guardia Civil mantiene activo un operativo para encontar a un hombre que se ha dado a la fuga tras apuñalar este miércoles a su pareja, una mujer de 35, en el interior de su domicilio en la localidad onubense de Isla Cristina y que, según han indicado fuentes municipales, se encuentra en estado "muy grave".
Desde el Instituto Armado han informado de que en la mañana de este miércoles se ha producido una agresión con arma blanca a una mujer por parte de su pareja en el interior de su domicilio, así como que el supuesto autor de los hechos se encuentra identificado, aunque desaparecido de momento, por lo que se están practicando "las gestiones pertinentes para su localización".
Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que se recibió una llamada a las 10:20 horas que alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina.
De este modo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran en búsqueda del hombre.
