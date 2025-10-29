Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Buscan a un hombre tras apuñalar gravemente a su pareja en Isla Cristina

Después de la agresión se ha dado a la fuga

Agentes de la Guardia Civil de Isla Cristina

Agentes de la Guardia Civil de Isla Cristina / GUARDIA CIVIL

El Correo

El Correo

HUELVA

La Guardia Civil mantiene activo un operativo para encontar a un hombre que se ha dado a la fuga tras apuñalar este miércoles a su pareja, una mujer de 35, en el interior de su domicilio en la localidad onubense de Isla Cristina y que, según han indicado fuentes municipales, se encuentra en estado "muy grave".

Desde el Instituto Armado han informado de que en la mañana de este miércoles se ha producido una agresión con arma blanca a una mujer por parte de su pareja en el interior de su domicilio, así como que el supuesto autor de los hechos se encuentra identificado, aunque desaparecido de momento, por lo que se están practicando "las gestiones pertinentes para su localización".

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que se recibió una llamada a las 10:20 horas que alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina.

De este modo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran en búsqueda del hombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
  2. La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
  3. A58', todo empezó el día que Juanma Moreno se tatuó su mayoría absoluta
  4. Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño
  5. Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
  6. La manifestación por la crisis del cribado de cáncer del domingo: cómo se organiza, qué reivindica y quiénes estarán
  7. Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla
  8. Llega un carrusel de borrascas a Andalucía: días y horas que lloverá en Sevilla

La receta de éxito de Canarias para atraer empresas: talento, conectividad, incentivos fiscales y calidad de vida

La receta de éxito de Canarias para atraer empresas: talento, conectividad, incentivos fiscales y calidad de vida

Temporal en Andalucía, en directo: Sevilla sufre las fuertes rachas de lluvia y vientos: calles anegadas y líneas de Tussam afectadas

Temporal en Andalucía, en directo: Sevilla sufre las fuertes rachas de lluvia y vientos: calles anegadas y líneas de Tussam afectadas

Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas

Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas

Activan el mensaje de Es-Alert en 43 municipios de Huelva por el temporal

Activan el mensaje de Es-Alert en 43 municipios de Huelva por el temporal

La profesora acusada de agredir a menores en una guardería de Jerez queda en libertad provisional

La profesora acusada de agredir a menores en una guardería de Jerez queda en libertad provisional

Buscan a un hombre tras apuñalar gravemente a su pareja en Isla Cristina

Buscan a un hombre tras apuñalar gravemente a su pareja en Isla Cristina

Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería

Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería

Suspendida durante dos horas la línea Huelva-Sevilla y los Cercanías C-5 por una avería eléctrica

Suspendida durante dos horas la línea Huelva-Sevilla y los Cercanías C-5 por una avería eléctrica
Tracking Pixel Contents