Cambio radical del tiempo en Andalucía el jueves: solo una provincia en alerta

La previsión del tiempo para este jueves en Andalucía cambia por completo según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Si la situación meteorológica era caótica el miércoles en algunos puntos de la comunidad, con siete provincias en alerta por distintos fenómenos, pasamos a solo una el jueves con Almería como afectada y con un aviso amarillo por oleaje. De la tempestad a la calma.

Para este miércoles en Andalucía se esperan nieblas por la mañana y cielos cubiertos en la mitad occidental y parte de la oriental, apareciendo en esta última nubes y claros al final del día. Habrá lluvias débiles a moderadas en el Estrecho y en las sierras orientales, donde pueden ser localmente intensas de madrugada.

Una única alerta

La única alerta activa de Aemet para el jueves se sitúa en el litoral de Almería, con aviso amarillo por oleaje con vientos del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h de fuerza 7.

Temperaturas el jueves en las capitales de provincia. / Aemet

Las temperaturas descenderán, con máximas de 25 grados de Sevilla, Málaga y Almería; 23 grados en Cádiz Córdoba y Huelva; 22 grados en Granada; y 20 en Jaén. En cuanto a los vientos, serán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto, tendiendo a disminuir.