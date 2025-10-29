Suspendida durante dos horas la línea Huelva-Sevilla y los Cercanías C-5 por una avería eléctrica

La circulación ferroviaria en la línea Huelva-Sevilla ha sido restablecida tras permanecer interrumpida desde las 10:50 horas de este miércoles entre los trayectos de Salteras (Sevilla) y Huelva mercancías por una incidencia en la infraestructura.

Según han informado a EFE fuentes de Renfe, la causa de la suspensión de la circulación ha sido una falta de tensión en la catenaria, avería que Adif ha dado por solventada pasadas las 12:00 horas.

Trenes afectados y medidas alternativas

La incidencia ha afectado al Intercity Madrid-Huelva, para el que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Sevilla y Huelva y paradas intermedias.

Asimismo, el tren de Media Distancia 13098 Sevilla Santa Justa- Huelva, ha quedado detenido en el trayecto entre Niebla y San Juan del Puerto; y el que tenía salida desde Huelva a las 10:51 con destino Sevilla no ha podido iniciar el trayecto.

Los Cercanías de la línea C-5 de Sevilla quedaron detenidos en estaciones.

Renfe está informando a los viajeros través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.