Infraestructura
Suspendida durante dos horas la línea Huelva-Sevilla y los Cercanías C-5 por una avería eléctrica
La causa de la suspensión de la circulación se debe a una falta de tensión en la catenaria; una avería en la que se está trabajando para restablecer el servicio
La circulación ferroviaria en la línea Huelva-Sevilla ha sido restablecida tras permanecer interrumpida desde las 10:50 horas de este miércoles entre los trayectos de Salteras (Sevilla) y Huelva mercancías por una incidencia en la infraestructura.
Según han informado a EFE fuentes de Renfe, la causa de la suspensión de la circulación ha sido una falta de tensión en la catenaria, avería que Adif ha dado por solventada pasadas las 12:00 horas.
Trenes afectados y medidas alternativas
La incidencia ha afectado al Intercity Madrid-Huelva, para el que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Sevilla y Huelva y paradas intermedias.
Asimismo, el tren de Media Distancia 13098 Sevilla Santa Justa- Huelva, ha quedado detenido en el trayecto entre Niebla y San Juan del Puerto; y el que tenía salida desde Huelva a las 10:51 con destino Sevilla no ha podido iniciar el trayecto.
Los Cercanías de la línea C-5 de Sevilla quedaron detenidos en estaciones.
Renfe está informando a los viajeros través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.
- Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- A58', todo empezó el día que Juanma Moreno se tatuó su mayoría absoluta
- Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño
- Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
- La manifestación por la crisis del cribado de cáncer del domingo: cómo se organiza, qué reivindica y quiénes estarán
- Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla
- Llega un carrusel de borrascas a Andalucía: días y horas que lloverá en Sevilla