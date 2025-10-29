Herido grave en Gibraleón tras el derrumbe de una terraza durante el tornado

Un hombre de 53 años ha resultado herido de gravedad en Gibraleón (Huelva) tras desplomarse sobre él la estructura metálica de un toldo arrancada por el tornado que este miércoles ha azotado el municipio, provocando graves destrozos en distintos puntos de la localidad. Según fuentes del Ayuntamiento de Gibraleón, el afectado permanece ingresado en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mientras se evalúa su estado tras el violento temporal que ha sorprendido a vecinos y autoridades.

Emergencia y asistencia sanitaria

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que, tras el incidente, equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se han desplazado al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios, que han conseguido estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Daños en infraestructuras y servicios

Se trata de la incidencia más destacada en la mañana de este miércoles por la tormenta que azota la provincia y que ha dejado numerosos destrozos e inundaciones en la costa. En Gibraleón, además, el tornado ha derribado la puerta de un centro escolar, así como una torre de comunicaciones y cables del tendido eléctrico, aunque no ha habido que lamentar más heridos.

En Huelva, la Policía Local ha informado del corte de la HU-3101 en el Puente de la Ribera, así como del corte de la vía al cementerio. La carretera A-474 en el kilómetro 16 está cortada en ambos sentidos, a su paso por Bollullos de la Mitación (Sevilla), según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). También está cortado el túnel de la A-92 en el hito 4.5, a la altura del Acebuchal.

Transporte y evacuaciones

Entre Niebla y San Juan del Puerto se ha interrumpido la circulación férrea por la caída de la catenaria, afectando a 36 viajeros de un tren que circulaba por este punto.

En cuanto a inundaciones, en Valverde del Camino se ha desalojado de forma preventiva la Unidad de Salud Mental debido a la anegación del inmueble. En este mismo municipio, también se ha anegado el sótano del Colegio María Auxiliadora, pese a todo, la actividad del centro ha podido continuar con los alumnos en las plantas más altas, mientras en Cartaya se ha evacuado al 60% del alumnado debido a la anegación del centro, según ha detallado la Policía Local de esta población.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que, ante la alerta roja por lluvias torrenciales, se ha desplegado por toda la provincia de Huelva para verificar el estado de las carreteras y "cortar aquellas que sean peligrosas para los usuarios de la vía", así como para el auxilio de las personas sorprendidas por las lluvias.