La Junta alerta de la llegada de un "tren de borrascas importante" a Andalucía

La Junta de Andalucía ha registrado cerca de 1.300 incidencias en toda la comunidad desde que activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones por el Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) de lluvias y tormentas que, en las últimas horas, han golpeado con especial intensidad a las provincias de Huelva y Sevilla. El Ejecutivo andaluz ha alertado además de la llegada en los próximos días de un "tren de borrascas" que podría volver a complicar la situación meteorológica en la región.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Cádiz el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien declaraba a las 9,18 horas de este miércoles el cambio del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante las precipitaciones registradas y el aviso rojo que se había activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Huelva.

El consejero ha recordado que, tras declararse dicho aviso de nivel rojo en la provincia de Huelva, se envió un mensaje 'EsAlert', de alerta masiva, a los teléfonos móviles de los ciudadanos de varios municipios onubenses por el "riesgo extremo inminente" que se detectaba en ese momento.

Sanz ha subrayado que ha habido "consecuencias" por ese temporal que incluso ha provocado un herido al que ha habido que atender después de que "se le hubiera caído encima una plancha", si bien "se le ha recuperado dos veces de una parada cardiorrespiratoria" gracias a la actuación de los profesionales sanitarios.

El consejero ha remarcado que este miércoles, "en cuanto recibimos el aviso de la Aemet, convocamos de urgencia la unidad de valoración y análisis de riesgo de Andalucía, y por mi parte, como consejero de Emergencias y director del Plan de Emergencias de Andalucía, procedimos a la elevación del Plan de Emergencia por riesgo de inundaciones a su situación operativa 1, que es la que mantenemos en este momento".

Mensaje de "precaución" ante un "tren de borrascas"

Antonio Sanz ha aclarado que "parece que la evolución" de esta "borrasca tan intensa y potente" que ha discurrido "de Huelva hacia Sevilla, de allí a la Sierra Norte de Sevilla, y hacia Córdoba, va aparejada de una bajada de "intensidad" de la misma.

No obstante, el consejero ha querido trasladar un "mensaje de precaución, de responsabilidad, porque en las reuniones mantenidas por el equipo de emergencia de la Junta de Andalucía nos avisan de que viene, como el año pasado, un tren de borrascas importante, de forma que "en los próximos días puede repetirse este fenómeno en varios días que suelen ser alternos", de forma que este jueves no hay previsto "riesgo, pero puede ser que en dos, en tres días, volvamos a tener una amenaza de borrasca tan intensa, tan potente como la que hemos vivido" este miércoles con "muchos incidentes", ha avisado.

"Ninguna incidencia importante"

El consejero de Emergencias ha valorado que, "gracias a la actitud responsable y de buena prevención que se ha hecho", y al "comportamiento siempre cívico de los ciudadanos", no se ha registrado "ninguna incidencia grave" en Andalucía, "especialmente una vez que se ha logrado recuperar a la persona que había quedado herida" en la provincia de Huelva.

Pese a ello, ha pedido que "no se desarrollen desplazamientos que no sean imprescindibles", así como ha incidido en su llamamiento a la "máxima prudencia" y "responsabilidad", además de que ha recomendado a los ciudadanos que "se informen por las vías oficiales", como el servicio de emergencias 112.

Al hilo, el consejero ha explicado que la Junta tuvo que salir este pasado martes por la noche "desmintiendo bulos" en relación con la posible suspensión de clases en centros escolares, y al respecto ha querido dejar claro que, cuando se decidan ese tipo de medidas "por parte de las autoridades educativas o en cualquier centro de trabajo, siempre se comunicarán, y sólo las puede comunicar la dirección del Plan de Emergencias".

"Por lo tanto, pido que no se haga caso a los bulos, que si les llega un mensaje directo, esos mensajes no son reales", salvo los de 'EsAlert' que alertan a los ciudadanos de una "situación de riesgo extremo", según ha abundado el consejero.

Coordinación entre la Junta y el Gobierno

Finalmente, Antonio Sanz ha valorado que la Junta ha estado coordinada "en todo momento con el Gobierno de España, en comunicación" con el Ejecutivo central "en todo momento, trasladándole la información" de que se iba a enviar el mensaje de 'EsAlert', por lo que ha señalado que la "coordinación" entre ambas administraciones, "una vez más, ha sido la adecuada, como acostumbramos a hacer las cosas aquí".

"La comunicación ha sido perfecta, y sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos ha sido muy plausible, porque la gente ha atendido las sugerencias que le hemos hecho y no hemos tenido que lamentar ninguna incidencia más allá" de lo relatado y de las "1.266 incidencias gestionadas desde que activamos el Plan de Emergencia por riesgo de inundaciones en Andalucía", según ha concluido Antonio Sanz.